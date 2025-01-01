На Сумщині збільшили кількість населених пунктів, які підлягають евакуації

На Сумщині збільшили кількість населених пунктів, які підлягають евакуації
У Сумській області збільшили кількість населених пунктів на відстані до 17 км від кордону, які підлягають евакуації. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області.

Про це повідомив у телеефірі начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, передає Укрінформ.

“На останньому засіданні Ради оборони ми прийняли рішення щодо збільшення населених пунктів, які підлягають евакуації. Це населені пункти на відстані до 17 кілометрів від кордону, де, за інформацією військових, можуть бути зроблені з боку ворога інтенсивні обстріли”, – поінформував Артюх.

Він зазначив, що в області були завчасно проведені заходи з евакуації. Нині 199 населених пунктів введено в план евакуації. З населених пунктів 5-кілометрової зони населення практично повністю евакуйоване. 49 населених пунктів віддано під керівництво й управління Збройними силами.

Очільник області наголосив, що за останні три місяці цього року найбільшими заходами евакуації стали заходи у Краснопільській, Миропільській, Юнаківській та Хотінській громадах. Там було евакуйовано близько 15 тисяч населення. Сьогодні робота з евакуації в цих громадах продовжується. Там залишилися по 3-4% жителів, які поки що не бажають евакуюватися, але практично 100% дітей з цих громад евакуйовано.

Під час телеефіру начальник ОВА акцентував на тому, що сьогодні, 11 квітня, минає три роки як звільнили Сумську область від російських окупантів.

“Для Сумщини сьогодні важлива дата – третя річниця звільнення області від окупантів, від ворожих військ. І це – завдяки мужності і стійкості нашого населення, Збройних Сил, захисників-добровольців. Сьогодні ворожих підрозділів на території Сумської області немає”, – уточнив Артюх.

Він додав, що сьогодні область має потужні оборонні рубежі та продовжує їх нарощувати, удосконалювати фортифікацію.

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Теги: Росія, Україна, війна
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