«МХП-Баффало» активно оновлює генофонд великої рогатої худоби

«МХП-Баффало» активно оновлює генофонд великої рогатої худоби
«МХП-Баффало» — унікальне підприємство на Волині, де вирощують найбільше в Україні поголівʼя великої рогатої худоби елітних мʼясних порід.

Воно є частиною Західного Хабу міжнародної компанії МХП — лідера у сфері агро- та харчових технологій. МХП не лише стабільно розвиває свої виробничі потужності, а й впроваджує інновації в харчовій і кулінарній промисловості, формуючи сучасну культуру споживання в Україні.

Водночас «МХП-Баффало» є важливим економічним гравцем у західному регіоні, який систематично сплачує мільйонні податки та сприяє зростанню національної економіки.

Одним із ключових чинників успішної діяльності підприємства є постійна робота над покращенням генофонду. З метою збереження цінних племінних якостей та оновлення крові, «МХП-Баффало» вже другий рік поспіль закуповує у Литві молодих бичків порід абердин-ангус, шароле, симентал, герефорд та лімузин. Ці породи відзначаються високою продуктивністю та ідеально підходять для інтенсивного м’ясного тваринництва.

Навіть у часи війни попри логістичні складнощі підприємству вдалось у 2023 та 2024 роках придбати загалом 30 бичків. Це стало можливим завдяки професіоналізму команди, яка докладає максимум зусиль для розвитку галузі навіть у найскладніші часи.

«Під час розведення м’ясних порід дуже важливо не лише зберігати їхні унікальні племінні якості, а й оновлювати кров для посилення генетичного потенціалу. Саме тому ми вже два роки поспіль привозимо племінне поголів’я з Литви», — розповідає директор «МХП-Баффало» Руслан Паш’ян.

Руслан Паш’ян, директор «МХП-Баффало»
Руслан Паш’ян, директор «МХП-Баффало»

«На підприємстві ми ретельно ведемо племінну справу. Зокрема, за допомогою штучного осіменіння плануємо покращувати якість поголів’я, за рахунок максимального використання биків-плідників з високим генетичним потенціалом та за рахунок більш точного відслідковування і відбирання найкращих генетичних ліній. Таким чином ми також оновлюємо якість маточного поголів’я», — додає Руслан Гургенович.

Наразі маточне поголів’я підприємства налічує 2 264 тварини, а загальна кількість ВРХ перевищує 5 000 голів, що утримуються у 15 окремих стадах. Особливістю господарства є вільне безприв’язне утримання тварин, що забезпечує їм комфортні умови та сприяє високій продуктивності.

Загальна кількість ВРХ «МХП-Баффало» перевищує 5 000 голів
Загальна кількість ВРХ «МХП-Баффало» перевищує 5 000 голів

У планах підприємства на поточний рік збільшити поголів'я на відгодівлі і окрім м'ясних порід взяти на відгодівлю ще й бичків молочних порід. Це стане ще одним кроком до зміцнення позицій на ринку м’ясного тваринництва.

«МХП-Баффало» — це не просто виробництво. Це приклад відповідального підходу та інноваційного мислення. Майбутнє аграрної України формується саме на таких підприємствах — у щоденній праці, що народжує якість, стабільність і розвиток.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку водійку тролейбуса звільнили від покарання за наїзд на чоловіка
Сьогодні, 17:16
Гід по догляду за захисним склом: як продовжити термін служби
Сьогодні, 17:07
«МХП-Баффало» активно оновлює генофонд великої рогатої худоби
Сьогодні, 17:00
Чи продовжать воєнний стан в Україні після 9 травня, - пояснення Стефанчука. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
На Сумщині збільшили кількість населених пунктів, які підлягають евакуації
Сьогодні, 16:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку водійку тролейбуса звільнили від покарання за наїзд на чоловіка
Сьогодні, 17:16
 0
Гід по догляду за захисним склом: як продовжити термін служби
Сьогодні, 17:07
 0
«МХП-Баффало» активно оновлює генофонд великої рогатої худоби
Сьогодні, 17:00
 0
Чи продовжать воєнний стан в Україні після 9 травня, - пояснення Стефанчука. ВІДЕО
Сьогодні, 16:55
 0
На Сумщині збільшили кількість населених пунктів, які підлягають евакуації
Сьогодні, 16:43
 0
Медіа
відео
1/8