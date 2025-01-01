«МХП-Баффало» активно оновлює генофонд великої рогатої худоби

Руслан Паш’ян, директор «МХП-Баффало»

Загальна кількість ВРХ «МХП-Баффало» перевищує 5 000 голів

«МХП-Баффало» — унікальне підприємство на Волині, де вирощують найбільше в Україні поголівʼя великої рогатої худоби елітних мʼясних порід.Воно є частиною Західного Хабу міжнародної компанії МХП — лідера у сфері агро- та харчових технологій. МХП не лише стабільно розвиває свої виробничі потужності, а й впроваджує інновації в харчовій і кулінарній промисловості, формуючи сучасну культуру споживання в Україні.Водночас «МХП-Баффало» є важливим економічним гравцем у західному регіоні, який систематично сплачує мільйонні податки та сприяє зростанню національної економіки.Одним із ключових чинників успішної діяльності підприємства є постійна робота над покращенням генофонду. З метою збереження цінних племінних якостей та оновлення крові, «МХП-Баффало» вже другий рік поспіль закуповує у Литві молодих бичків порід абердин-ангус, шароле, симентал, герефорд та лімузин. Ці породи відзначаються високою продуктивністю та ідеально підходять для інтенсивного м’ясного тваринництва.Навіть у часи війни попри логістичні складнощі підприємству вдалось у 2023 та 2024 роках придбати загалом 30 бичків. Це стало можливим завдяки професіоналізму команди, яка докладає максимум зусиль для розвитку галузі навіть у найскладніші часи.«Під час розведення м’ясних порід дуже важливо не лише зберігати їхні унікальні племінні якості, а й оновлювати кров для посилення генетичного потенціалу. Саме тому ми вже два роки поспіль привозимо племінне поголів’я з Литви», — розповідає директор «МХП-Баффало»«На підприємстві ми ретельно ведемо племінну справу. Зокрема, за допомогою штучного осіменіння плануємо покращувати якість поголів’я, за рахунок максимального використання биків-плідників з високим генетичним потенціалом та за рахунок більш точного відслідковування і відбирання найкращих генетичних ліній. Таким чином ми також оновлюємо якість маточного поголів’я», — додає Руслан Гургенович.Наразі маточне поголів’я підприємства налічує 2 264 тварини, а загальна кількість ВРХ перевищує 5 000 голів, що утримуються у 15 окремих стадах. Особливістю господарства є вільне безприв’язне утримання тварин, що забезпечує їм комфортні умови та сприяє високій продуктивності.У планах підприємства на поточний рік збільшити поголів'я на відгодівлі і окрім м'ясних порід взяти на відгодівлю ще й бичків молочних порід. Це стане ще одним кроком до зміцнення позицій на ринку м’ясного тваринництва.