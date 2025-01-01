Чи продовжать воєнний стан в Україні після 9 травня, - пояснення Стефанчука. ВІДЕО

Чи продовжать воєнний стан в Україні після 9 травня, - пояснення Стефанчука. ВІДЕО
На квітень 2025 року в Україні триває воєнний стан, термін дії якого продовжено до 9 травня 2025 року.

Рішення про продовження воєнного стану приймає президент України шляхом видання указу, який має бути схвалений Верховною Радою.

Можливість подальшого продовження воєнного стану у 2025 році допустив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Мені здається, що український парламент підтримає і в черговий раз продовження воєнного стану і мобілізації, оскільки війна не завершена, війна триває і держава має дбати про національну безпеку", - заявив голова Верховної Ради України в інтерв'ю Укрінформу.


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