Спецпосланець президента США Віткофф може зустрітися з путіним сьогодні, - ЗМІ

Стів Віткофф перебуває в Росії. Він може зустрітися з главою Кремля володимиром путіним 11 квітня.



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За даними джерела, знайомого з поїздкою і даними FlightRadar, дипломатичний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф відвідав Росію і, як очікується, зустрінеться з президентом володимиром путіним у п'ятницю.



Як пише видання, Трамп був розчарований тим, що переговори за останні тижні не досягли істотного прогресу, і в якийсь момент заявив, що його "розлютили" коментарі Путіна щодо України.



Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Axios, що якщо до кінця місяця перемир'я не буде досягнуто, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції.



Переговори про припинення вогню в Україні



У той час як Україна погодилася на пропозицію Трампа про припинення вогню на 30 днів, а потім і на плани менш масштабного припинення вогню на морі, Росія висунула низку нових вимог, включно зі скасуванням деяких санкцій США.



"Ми добиваємося прогресу. Ми сподіваємося, що ми досить близькі до укладення угоди між Росією та Україною про припинення бойових дій", - заявив Трамп у четвер під час засідання кабінету міністрів.



Зустріч Віткоффа і Дмитрієва, обмін полоненими між РФ і США

Минулого тижня Віткофф прийняв у Вашингтоні спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, маючи намір і далі продовжувати переговори про припинення вогню в Україні.



10 квітня США і Росія уклали угоду про обмін полоненими, яка включала звільнення Ксенії Кареліної, що має подвійне громадянство США і Росії. Переговори щодо угоди стали результатом попередньої зустрічі Віткоффа і путіна в березні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпосланець президента СШАперебуває в Росії. Він може зустрітися з главою Кремля11 квітня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.За даними джерела, знайомого з поїздкою і даними FlightRadar, дипломатичний представник президента СШАСтів Віткофф відвідав Росію і, як очікується, зустрінеться з президентом володимиром путіним у п'ятницю.Як пише видання, Трамп був розчарований тим, що переговори за останні тижні не досягли істотного прогресу, і в якийсь момент заявив, що його "розлютили" коментарі Путіна щодо України.Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Axios, що якщо до кінця місяця перемир'я не буде досягнуто, Трамп може запровадити додаткові санкції проти Росії або через виконавчу владу, або звернувшись до Конгресу з проханням ухвалити нове законодавство про санкції.У той час як Україна погодилася на пропозицію Трампа про припинення вогню на 30 днів, а потім і на плани менш масштабного припинення вогню на морі, Росія висунула низку нових вимог, включно зі скасуванням деяких санкцій США."Ми добиваємося прогресу. Ми сподіваємося, що ми досить близькі до укладення угоди між Росією та Україною про припинення бойових дій", - заявив Трамп у четвер під час засідання кабінету міністрів.Зустріч Віткоффа і Дмитрієва, обмін полоненими між РФ і СШАМинулого тижня Віткофф прийняв у Вашингтоні спецпредставника Путіна Кирила Дмитрієва, маючи намір і далі продовжувати переговори про припинення вогню в Україні.10 квітня США і Росія уклали угоду про обмін полоненими, яка включала звільнення Ксенії Кареліної, що має подвійне громадянство США і Росії. Переговори щодо угоди стали результатом попередньої зустрічі Віткоффа і путіна в березні.

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