У Луцьку автобус врізався у навчальну машину





Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.



Дорожньо-транспортна пригода зафіксована камерами відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» на кільці «Промінь».



Водій автобуса не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з навчальним автомобілем Skoda.



Обидва транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження та врегулювали дорожньо-транспортну пригоду на місці.



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