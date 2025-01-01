У Луцьку автобус врізався у навчальну машину
Сьогодні, 13:05
У Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода за участі громадського транспорту та навчального автомобіля.
Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Дорожньо-транспортна пригода зафіксована камерами відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» на кільці «Промінь».
Водій автобуса не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з навчальним автомобілем Skoda.
Обидва транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження та врегулювали дорожньо-транспортну пригоду на місці.
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Про це у фейсбуці повідомляє департамент муніципальної варти Луцької міськради.
Дорожньо-транспортна пригода зафіксована камерами відеоспостереження «Безпечне місто Луцьк» на кільці «Промінь».
Водій автобуса не дотримався безпечної дистанції та зіткнувся з навчальним автомобілем Skoda.
Обидва транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження та врегулювали дорожньо-транспортну пригоду на місці.
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