Волинянка Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби

Волинська борчиня з вільної боротьбистала чемпіонкою Європи з вільної боротьби серед дорослих в олімпійській ваговій категорії 76 кілограм.Чемпіонат відбувався у Братиславі (Словаччина), розповів президент Асоціації спортивної боротьби ВолиніВін зазначив, що Анастасія у фіналі з рахунком 6:0 перемогла шестиразову чемпіонку Європи, дворазову чемпіонку Світу та призерку Олімпіади в Токіоз Туреччини. Після поразки 33-річна туркеня, яка утримувала звання найсильнішої в Європі з 2022 року, оголосила про завершення кар'єри.Тренували Анастасію наставникитаАнастасії 23 роки. Вона – уродженка Іванич. Дівчина – чемпіонка Європи та Світу серед молоді до 23 років, призерка Чемпіонатів Європи та Світу серед молоді, неодноразова чемпіонка України з боротьби вільної, член збірної України, майстер спорту міжнародного класу.