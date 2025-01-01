Волинянка Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби
Сьогодні, 12:18
Волинська борчиня з вільної боротьби Анастасія Алпєєва стала чемпіонкою Європи з вільної боротьби серед дорослих в олімпійській ваговій категорії 76 кілограм.
Чемпіонат відбувався у Братиславі (Словаччина), розповів президент Асоціації спортивної боротьби Волині Ільдар Гасимов.
Він зазначив, що Анастасія у фіналі з рахунком 6:0 перемогла шестиразову чемпіонку Європи, дворазову чемпіонку Світу та призерку Олімпіади в Токіо Ясмін Адар з Туреччини. Після поразки 33-річна туркеня, яка утримувала звання найсильнішої в Європі з 2022 року, оголосила про завершення кар'єри.
Тренували Анастасію наставники Іван Палій та Андрій Пістун.
Анастасії 23 роки. Вона – уродженка Іванич. Дівчина – чемпіонка Європи та Світу серед молоді до 23 років, призерка Чемпіонатів Європи та Світу серед молоді, неодноразова чемпіонка України з боротьби вільної, член збірної України, майстер спорту міжнародного класу.
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Чемпіонат відбувався у Братиславі (Словаччина), розповів президент Асоціації спортивної боротьби Волині Ільдар Гасимов.
Він зазначив, що Анастасія у фіналі з рахунком 6:0 перемогла шестиразову чемпіонку Європи, дворазову чемпіонку Світу та призерку Олімпіади в Токіо Ясмін Адар з Туреччини. Після поразки 33-річна туркеня, яка утримувала звання найсильнішої в Європі з 2022 року, оголосила про завершення кар'єри.
Тренували Анастасію наставники Іван Палій та Андрій Пістун.
Анастасії 23 роки. Вона – уродженка Іванич. Дівчина – чемпіонка Європи та Світу серед молоді до 23 років, призерка Чемпіонатів Європи та Світу серед молоді, неодноразова чемпіонка України з боротьби вільної, член збірної України, майстер спорту міжнародного класу.
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