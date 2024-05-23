Нагородили спецпризначенців луцького батальйону





Про це батальйон повідомив у телеграмі.



Бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» отримали відомчі нагороди та відзнаки Головнокомандувача. Їх вручив командир «Любарта» Вадим «Янкі» Крикун.



«Продовжуємо боротьбу», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спецпризначенці із 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Нацгвардії отримали низку нагород.Про це батальйон повідомив у телеграмі.Бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» отримали відомчі нагороди та відзнаки Головнокомандувача. Їх вручив командир «Любарта»«Продовжуємо боротьбу», - йдеться у повідомленні.

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