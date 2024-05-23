Нагородили спецпризначенців луцького батальйону

Нагородили спецпризначенців луцького батальйону
Спецпризначенці із 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Нацгвардії отримали низку нагород.

Про це батальйон повідомив у телеграмі.

Бійці 5-го батальйону «Любарт» 12-ї бригади «Азов» отримали відомчі нагороди та відзнаки Головнокомандувача. Їх вручив командир «Любарта» Вадим «Янкі» Крикун.

«Продовжуємо боротьбу», - йдеться у повідомленні.


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Теги: Любарт, наближають перемогу
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