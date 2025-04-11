Путіна не судитимуть за воєнні злочини, поки він залишається президентом, – ЗМІ

володимира путіна доти, доки він перебуває на посаді президента.



Про це повідомляє Euronews з посиланням на двох неназваних європейських чиновників, пише



Спеціальний трибунал, який планують створити західні країни у Гаазі (Нідерланди) на базі Ради Європи для розслідування злочину агресії проти України, не зможе судити володимира путіна, доки він перебуває на посаді президента Російської Федерації.



"Поки путін залишається президентом, трибунал не зможе розпочати навіть заочне слухання його справи. Такий процес можливий лише після того, як він покине свою посаду", – повідомив один із європейських чиновників.



За інформацією джерел Euronews, такий самий імунітет поширюватиметься на прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна та міністра закордонних справ Сергія Лаврова.



"Судовий розгляд щодо цих високопосадовців може відбутися лише за умови їхньої фізичної присутності в залі суду. Це малоймовірно, оскільки Росія не визнає вторгнення в Україну злочином і категорично відмовляється від співпраці із західними партнерами", - йдеться в повідомленні.



Раніше повідомлялося, що група держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.



Тим часом у Гаазі наприкінці березня пройшло перше засідання Міжурядового переговорного комітету щодо міжнародного договору зі створення Комісії з розгляду заяв для України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спеціальний трибунал Ради Європи щодо злочину агресії Росії проти України не судитиме правителя Росіїдоти, доки він перебуває на посаді президента.Про це повідомляє Euronews з посиланням на двох неназваних європейських чиновників, пише УП Спеціальний трибунал, який планують створити західні країни у Гаазі (Нідерланди) на базі Ради Європи для розслідування злочину агресії проти України, не зможе судити володимира путіна, доки він перебуває на посаді президента Російської Федерації."Поки путін залишається президентом, трибунал не зможе розпочати навіть заочне слухання його справи. Такий процес можливий лише після того, як він покине свою посаду", – повідомив один із європейських чиновників.За інформацією джерел Euronews, такий самий імунітет поширюватиметься на прем'єр-міністра Росіїта міністра закордонних справ"Судовий розгляд щодо цих високопосадовців може відбутися лише за умови їхньої фізичної присутності в залі суду. Це малоймовірно, оскільки Росія не визнає вторгнення в Україну злочином і категорично відмовляється від співпраці із західними партнерами", - йдеться в повідомленні.Раніше повідомлялося, що група держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.Тим часом у Гаазі наприкінці березня пройшло перше засідання Міжурядового переговорного комітету щодо міжнародного договору зі створення Комісії з розгляду заяв для України.

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