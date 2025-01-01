Скільки волинян зареєструвалися на НМТ-2025 і які додаткові предмети обрали учасники





Такі дані станом на 11 квітня Алла Корнейко.



Реєстрація на основну сесію НМТ тривала з 6 березня по 3 квітня. Остаточна кількість учасників буде відома пізніше, засідання регламентних комісій і підрахунки ще тривають.



Який додатковий предмет став найпопулярнішим

Цього року згідно з ухваленим парламентом законопроєктом, школярі, які бажають вступити у заклад вищої освіти, будуть здавати НМТ з чотирьох предметів. Три з них обов'язкові — це українська мова, математика та історія України. Ще один — на вибір.



"Як і торік у нас лідирує географія — майже 30% від усіх зареєстрованих. Також в трійці найпопулярніших англійська мова, є інтерес в учасників і до української літератури, — зазначила Алла Корнейко. — Турбує, що другий рік підряд мало учасників зареєструвалися на фізику і хімію".

Як додала завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень, основна сесія НМТ розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова сесія запланована на 14-25 липня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На основну сесію національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році зареєструвалися орієнтовно 12 тисяч учасників з Волині.Такі дані станом на 11 квітня Суспільному озвучила завідувачка відділу ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освітиРеєстрація на основну сесію НМТ тривала з 6 березня по 3 квітня. Остаточна кількість учасників буде відома пізніше, засідання регламентних комісій і підрахунки ще тривають.Який додатковий предмет став найпопулярнішимЦього року згідно з ухваленим парламентом законопроєктом, школярі, які бажають вступити у заклад вищої освіти, будуть здавати НМТ з чотирьох предметів. Три з них обов'язкові — це українська мова, математика та історія України. Ще один — на вибір."Як і торік у нас лідирує географія — майже 30% від усіх зареєстрованих. Також в трійці найпопулярніших англійська мова, є інтерес в учасників і до української літератури, — зазначила Алла Корнейко. — Турбує, що другий рік підряд мало учасників зареєструвалися на фізику і хімію".Як додала завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень, основна сесія НМТ розпочнеться 14 травня і триватиме до 25 червня. Додаткова сесія запланована на 14-25 липня.

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