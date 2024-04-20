У Держдепі підтвердили відставку посла США в Україні

Бріджит Брінк йде з посади посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Цю інформацію підтвердили у Державному департаменті США.



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"Вона повертається додому. Так. Тож це офіційно", - сказала Брюс.



На запитання, чи чинили на Брінк тиск або давали вказівки не згадувати Росію у контексті атак на Україну, речниця Держдепу відповіла, що не знає нічого подібного.



Варто зазначити, що ймовірно питання стосувалося коментаря Брінк у соцмережі Х про атаку на Кривий Ріг, коли вона не вказала, що ракета була російською.



У коментарі CNN представник Держдепу пояснив відставку Брінк з посади посла в Україні тривалим перебуванням у зоні бойових дій.



"Вона була послом там (в Україні - ред.) три роки - це багато для зони бойових дій", - сказав він.



Чиновник зауважив, що "війна триває занадто довго".



"Справжнє питання - чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб завершити цю війну", - додав представник Держдепу



Відставка Брінк

Нагадаємо, сьогодні CBS News повідомило, що посол США в Україні Бріджит Брінк планує покинути свій пост достроково.



За даними джерел видання, Брінк поки що не подавала офіційних документів про відставку, але вже робила "прощальні дзвінки" колегам.



Один із неназваних високопоставлених чиновників США розповів виданню, що її відставка викликана "поєднанням особистих і політичних проблем", включно з нещодавніми звільненнями в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID). Зокрема, йдеться про те, що Брінк працює в Києві без своєї сім'ї.



При цьому держсекретар США Марко Рубіо хотів залишити Брінк на посаді посла в Україні та відхилив першу заяву про відставку, яку вона подала в січні в рамках стандартної ротації кадрів між адміністраціями.



Також нагадаємо, минулого тижня Брінк, реагуючи на ракетний удар по Кривому Рогу в соцмережі X, навіть не згадала причетність Росії до атаки. Вона вказала, що такий удар - черговий доказ, чому війну потрібно припинити.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що його "неприємно здивувала" реакція Брінк на удар по Кривому Рогу. Він назвав таку реакцію слабкою.



Уже наступного дня Брінк знову відреагувала на терористичний удар по Кривому Рогу, уточнивши, що в ньому винна Росія.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! йде з посади посла Сполучених Штатів Америки в Україні. Цю інформацію підтвердили у Державному департаменті США.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речниці Держдепу США Теммі Брюс."Вона повертається додому. Так. Тож це офіційно", - сказала Брюс.На запитання, чи чинили на Брінк тиск або давали вказівки не згадувати Росію у контексті атак на Україну, речниця Держдепу відповіла, що не знає нічого подібного.Варто зазначити, що ймовірно питання стосувалося коментаря Брінк у соцмережі Х про атаку на Кривий Ріг, коли вона не вказала, що ракета була російською.У коментарі CNN представник Держдепу пояснив відставку Брінк з посади посла в Україні тривалим перебуванням у зоні бойових дій."Вона була послом там (в Україні - ред.) три роки - це багато для зони бойових дій", - сказав він.Чиновник зауважив, що "війна триває занадто довго"."Справжнє питання - чи готові росіяни та українці зробити все необхідне, щоб завершити цю війну", - додав представник ДерждепуНагадаємо, сьогодні CBS News повідомило, що посол США в Україні Бріджит Брінк планує покинути свій пост достроково.За даними джерел видання, Брінк поки що не подавала офіційних документів про відставку, але вже робила "прощальні дзвінки" колегам.Один із неназваних високопоставлених чиновників США розповів виданню, що її відставка викликана "поєднанням особистих і політичних проблем", включно з нещодавніми звільненнями в Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID). Зокрема, йдеться про те, що Брінк працює в Києві без своєї сім'ї.При цьому держсекретар США Марко Рубіо хотів залишити Брінк на посаді посла в Україні та відхилив першу заяву про відставку, яку вона подала в січні в рамках стандартної ротації кадрів між адміністраціями.Також нагадаємо, минулого тижня Брінк, реагуючи на ракетний удар по Кривому Рогу в соцмережі X, навіть не згадала причетність Росії до атаки. Вона вказала, що такий удар - черговий доказ, чому війну потрібно припинити.Президент України Володимир Зеленський заявив, що його "неприємно здивувала" реакція Брінк на удар по Кривому Рогу. Він назвав таку реакцію слабкою.Уже наступного дня Брінк знову відреагувала на терористичний удар по Кривому Рогу, уточнивши, що в ньому винна Росія.

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