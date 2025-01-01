На Житомирщині російський дрон влучив у багатоповерхівку, загинула людина. ФОТО

На Житомирщині російський дрон влучив у багатоповерхівку, загинула людина. ФОТО
Внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі одна людина загинула, наразі відомо про 5 постраждалих.

Серед них дитина 2011 року народження. Їх госпіталізовані до медичних закладів, - про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Житомирській області.

Пошкоджень зазнали щонайменше 5 багатоповерхівок. В одному із будинків виникла пожежа.

На місці працювали рятувальники та усі відповідні служби. Також розгорнуто пункт обігріву для надання допомоги населенню. Психологи
Головного управління ДСНС надають необхідну допомогу місцевим мешканцям.

Пожежу ліквідовано. Наразі триває ліквідація наслідків надзвичайної події.


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Теги: Житомир, війна, росія, БПЛА
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