Напередодні попрощався з мамою: загинув воїн з Волині Антон Суліковський
Сьогодні, 20:35
Небесний легіон воїнів поповнився ще один захисником з Волинської області. Трагічна звістка надійшла у Маневицьку громаду.
Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Ще в суботу Антон спілкувався по телефону з мамою Іриною. В розмові уже прощався, бо іде на передній край. Відчував - не повернеться... А вже у понеділок, 7 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання в Донецькій області, загинув наш земляк — СУЛІКОВСЬКИЙ Антон Станіславович, 1992 року народження, житель селища Маневичі", - йдеться у повідомленні очільника громади.
З 14 липня 2022 року Антон став на захист України, як старший стрілець-оператор механізованого батальйону.
"Йому було лише 32. Життя попереду, мрії, плани, дитина… Але війна не запитує, кого забрати. Вона забрала люблячого сина у мами Ірини Іванівни та тата Станіслава Антоновича. Залишила малого Остапа без тата… лише з фотографією, спогадами і нескінченним болем у серці.
Це невимовна втрата. Це біль не однієї родини — це рана для всієї нашої громади. Ми схиляємо голови перед подвигом Антона. Він не відступив, не сховався, не зрадив. Він стояв до останнього — за кожного з нас, за свого сина, за те, щоб ми мали майбутнє.
Світла і вічна пам’ять Герою!" - йдеться у дописі Олександра Гаврилюка .
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
"Ще в суботу Антон спілкувався по телефону з мамою Іриною. В розмові уже прощався, бо іде на передній край. Відчував - не повернеться... А вже у понеділок, 7 квітня 2025 року, під час виконання бойового завдання в Донецькій області, загинув наш земляк — СУЛІКОВСЬКИЙ Антон Станіславович, 1992 року народження, житель селища Маневичі", - йдеться у повідомленні очільника громади.
З 14 липня 2022 року Антон став на захист України, як старший стрілець-оператор механізованого батальйону.
"Йому було лише 32. Життя попереду, мрії, плани, дитина… Але війна не запитує, кого забрати. Вона забрала люблячого сина у мами Ірини Іванівни та тата Станіслава Антоновича. Залишила малого Остапа без тата… лише з фотографією, спогадами і нескінченним болем у серці.
Це невимовна втрата. Це біль не однієї родини — це рана для всієї нашої громади. Ми схиляємо голови перед подвигом Антона. Він не відступив, не сховався, не зрадив. Він стояв до останнього — за кожного з нас, за свого сина, за те, щоб ми мали майбутнє.
Світла і вічна пам’ять Герою!" - йдеться у дописі Олександра Гаврилюка .
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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