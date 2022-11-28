У Луцьку викрили підпільний цех з виробництва цигарок

У Луцьку викрили підпільний цех з виробництва цигарок
В нежитловому приміщенні у Луцьку викрили цех з підпільного виробництва тютюнових виробів.

Про це 10 березня повідомили в Бюро економічної безпеки області, пише Суспільне.

Під час обшуків у приміщенні та в авто, яким перевозили цигарки, вилучили орієнтовно тисячу пачок цигарок без марок акцизного податку, п’ять мішків з тютюновою сумішшю і обладнання.

За рішенням Луцького міського районного суду на усе вилучене майно наклали арешт. Наразі триває досудове розслідування за ч.ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання і транспортування підакцизних товарів, вчинене повторно.

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Теги: Луцьк, цигарки
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