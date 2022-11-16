Відділення заповнене повністю: як реабілітовують поранених бійців у госпіталі в Луцьку





Відділення реабілітації, яке розраховане на 30 ліжкомісць, заповнене повністю, розповіла Оксана Шкаровецька. З її слів, перш ніж потрапити на лікування у Луцьку, поранені бійці проходять кілька етапів евакуації.



Реабілітацію в медзакладі проходить 45-річний військовослужбовець Олександр. Торік у червні чоловік отримав поранення, внаслідок якого втратив ліву ногу, зараз готується до протезування.



"Мені відірвало ногу ліву, праву ногу перебило, руку переламало, шию розірвало, був в тяжкому стані. Зараз нога почала згинатися, суглоб прийдеться напевно міняти, але до протезування мушу на ногу стати і на літо я думаю буде вже залізна ніжка", — говорить військовий.



З Олександром займається фізичний терапевт Вадим Прач. З його слів, після численних занять і процедур в Олександра є прогрес. Додає: чималу роль у реабілітації відіграє сила волі пацієнта, дисципліна і стимул.



"Було доволі все плачевно, він був повністю в лежачому стані як тільки я за нього взявся і ми помаленьку почали навантажувати коліно, він взагалі на ногу не міг встати, біль в коліні була сильною і обмежена рухливість. В ідеалі хочемо, щоб хоча б 90 градусів було згинання", — сказав Вадим Прач.



Другий курс реабілітації проходить військовослужбовець Іван. Чоловік добровольцем пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення, воював на Харківщині та Донеччині у складі 93-ї бригади "Холодний Яр", був водієм. Торік у жовтні отримав поранення у бою біля Покровська.



"Рухався на автомобілі і було попадання ланцета прямо в автомобіль, — пригадує боєць. — Ампутація верхньої і нижньої кінцівок, осколкові поранення грудної порожнини, весь був в бинтах. Але позаживало, як на собаці. Я коли йшов на війну, я розумів, що все може бути, і коли це трапилося, я в паніку не впадав".



Під час реабілітації Івана підтримують дружина Наталія і чотирирічні двійнята Назар і Анастасія.



Ерготерапевтка Діана Медвідь працює з військовослужбовцями, які мають черепно-мозкові травми, контузії чи інсульти. Завдання фахівчині — відновлення пам'яті і когнітивних здібностей.



Віктор на передовій отримав вогнепальне поранення. Терапевтка мови і мовлення Юлія Коляда розповіла: пацієнт після поранення має порушення ковтання. З проблемою борються з допомогою читання і мовленнєвих вправ.



Зі слів меддиректорки Оксани Шкаровецької, з початком повномасштабного вторгнення в обласному госпіталі ветеранів війни пролікували майже 5 тисяч військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від початку повномасштабного вторгнення у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни лікують поранених на передовій військовослужбовців. військовослужбовців. Найбільше пацієнтів — з травмами опорно-рухового апарату і неврологічної системи.Відділення реабілітації, яке розраховане на 30 ліжкомісць, заповнене повністю, розповіла Суспільному меддиректорка. З її слів, перш ніж потрапити на лікування у Луцьку, поранені бійці проходять кілька етапів евакуації.Реабілітацію в медзакладі проходить 45-річний військовослужбовець. Торік у червні чоловік отримав поранення, внаслідок якого втратив ліву ногу, зараз готується до протезування."Мені відірвало ногу ліву, праву ногу перебило, руку переламало, шию розірвало, був в тяжкому стані. Зараз нога почала згинатися, суглоб прийдеться напевно міняти, але до протезування мушу на ногу стати і на літо я думаю буде вже залізна ніжка", — говорить військовий.З Олександром займається фізичний терапевт. З його слів, після численних занять і процедур в Олександра є прогрес. Додає: чималу роль у реабілітації відіграє сила волі пацієнта, дисципліна і стимул."Було доволі все плачевно, він був повністю в лежачому стані як тільки я за нього взявся і ми помаленьку почали навантажувати коліно, він взагалі на ногу не міг встати, біль в коліні була сильною і обмежена рухливість. В ідеалі хочемо, щоб хоча б 90 градусів було згинання", — сказав Вадим Прач.Другий курс реабілітації проходить військовослужбовець. Чоловік добровольцем пішов захищати країну на початку повномасштабного вторгнення, воював на Харківщині та Донеччині у складі 93-ї бригади "Холодний Яр", був водієм. Торік у жовтні отримав поранення у бою біля Покровська."Рухався на автомобілі і було попадання ланцета прямо в автомобіль, — пригадує боєць. — Ампутація верхньої і нижньої кінцівок, осколкові поранення грудної порожнини, весь був в бинтах. Але позаживало, як на собаці. Я коли йшов на війну, я розумів, що все може бути, і коли це трапилося, я в паніку не впадав".Під час реабілітації Івана підтримують дружинаі чотирирічні двійнятаЕрготерапевткапрацює з військовослужбовцями, які мають черепно-мозкові травми, контузії чи інсульти. Завдання фахівчині — відновлення пам'яті і когнітивних здібностей.Віктор на передовій отримав вогнепальне поранення. Терапевтка мови і мовлення Юлія Коляда розповіла: пацієнт після поранення має порушення ковтання. З проблемою борються з допомогою читання і мовленнєвих вправ.Зі слів меддиректорки Оксани Шкаровецької, з початком повномасштабного вторгнення в обласному госпіталі ветеранів війни пролікували майже 5 тисяч військовослужбовців.

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