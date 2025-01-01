10 квітня на Волині: гортаючи календар

10 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкують день народження начальник сектору зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю в управлінні ДСНС України у Волинській області Володимир Нестеров (на фото), поетеса Тетяна Яков’юк та журналістка Аліна Вітинська.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – усіх, хто носить імена Іларіон, Степан.

Зичимо миру, міцного здоров’я, достатку й життєвих перемог.

10 квітня в Україні і світі святкують Міжнародний день братів і сестер. Відносно молоде свято, яке щороку стає все більш популярним. Вважається, що конфлікти між братами і сестрами часто виникають на фоні ревнощів до батьків. Кожна дитина боїться, що виявиться менш розумною чи талановитою, ніж її брат або сестра. Психологи досить довго не приділяли уваги взаємозв'язку братів і сестер, лише в XIX столітті почалися дослідження цих родинних стосунків.

Також 10 квітня Міжнародний день шпильки. Саме цього дня свій день народження святкує англійська шпилька, яку створив інженер Волтер Гант з Америки 1849 року. Ця конструкція вважається безпечною, адже захищає людину від раптового уколу.

А ще 10 квітня Всесвітній день гомеопатії. Перші гомеопатичні принципи були розроблені лікарем з Німеччини Самюелем Ганеманом 1796 року. Гомеопатія вважається альтернативною медициною, сутність якої полягає у лікуванні захворювань методами, які викликають ці захворювання у здорової людини.

10 квітня святкують Всесвітній день ягуара. Важливе природоохоронне та екологічне свято, яке присвячене величній дикій кішці. Головна його мета полягає у поширенні інформації про цих тварин та тих проблем, із якими вони щодня стикаються через діяльність людини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дача на Світязі та будинок під Луцьком: що задекларувала скандальна директорка Шацького нацпарку?
Два авто та 20 тисяч доларів: що задекларувала головна муніципалка Луцька
Будинок та три земельні ділянки: що у декларації нової керівниці волинської податкової
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Волинянин, який стріляв у рідних та поліцію надовго сяде у тюрму
09 квітня, 23:19
На Світязі продають популярну базу відпочинку
09 квітня, 22:48
На Волині відкрили першу соціальну квартиру
09 квітня, 22:12
Перед Великоднем буде аномально тепло: прогноз синоптиків
09 квітня, 21:44
Схожі новини
Коли українці святкуватимуть Великдень 2025 року: основні традиції найсвітлішого церковного дня року Коли українці святкуватимуть Великдень 2025 року: основні традиції найсвітлішого церковного дня року
08 квітня, 05:17
8 квітня на Волині: гортаючи календар 8 квітня на Волині: гортаючи календар
08 квітня, 00:00
7 квітня на Волині: гортаючи календар 7 квітня на Волині: гортаючи календар
07 квітня, 00:00
4 квітня на Волині: гортаючи календар 4 квітня на Волині: гортаючи календар
04 квітня, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Волинянин, який стріляв у рідних та поліцію надовго сяде у тюрму
09 квітня, 23:19
 0
На Світязі продають популярну базу відпочинку
09 квітня, 22:48
 0
На Волині відкрили першу соціальну квартиру
09 квітня, 22:12
 0
Перед Великоднем буде аномально тепло: прогноз синоптиків
09 квітня, 21:44
 0
Медіа
відео
1/8