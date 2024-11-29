У Луцьку змінилася ціна вхідних квитків у зоопарк
Сьогодні, 20:38
З початку квітня у комунальному підприємстві "Луцький зоопарк" зросла ціна квитків для відвідувачів. Змінилася вартість сімейного та пільгового квитків, а також для дорослих і дітей.
Про це Суспільному розповіла директорка звіринця Людмила Денисенко. З її слів, майже всі зоопарки в України підняли ціни на квитки з початком весняного сезону.
"З тими цінами, що є, ми вже не витягуємо. Вартує багато утримання нашої колекції тварин. А всі ми хочемо бачити доглянутий зоопарк. І наш зоопарк залишається найдешевшим місцем, де родини можуть провести цілий день і вони не обмежені в часу. Я думаю, що люди з розумінням поставляться до ситуації", — сказала Людмила Денисенко.
Наразі ціна на вхід у Луцький зоопарк становить:
450 гривень — сімейний квиток (2 дорослих, 2 дитячих);
180 гривень — дорослий квиток;
80 гривень — дитячий квиток;
140 гривень — пільговий квиток (діти від 16 років, студенти, пенсіонери до 70 років, багатодітні родини);
100 гривень — пільговий квиток (військовослужбовці, нацгвардійці).
Право на безплатне відвідування зоопарку мають такі пільгові категорії:
люди з інвалідністю І групи;
учасники бойових дій, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, члени родин загиблих або зниклих безвісти;
пенсіонери віком 70+;
діти до трьох років;
діти-сироти за єдиним квитком;
люди з інвалідністю та одна людина, що супроводжує.
Також безплатними є групові відвідування для малозабезпечених верств населення (за попередньо надісланим офіційним листом-проханням). Групові відвідування не пільгових категорій є платними, як і екскурсії міським звіринцем.
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Про це Суспільному розповіла директорка звіринця Людмила Денисенко. З її слів, майже всі зоопарки в України підняли ціни на квитки з початком весняного сезону.
"З тими цінами, що є, ми вже не витягуємо. Вартує багато утримання нашої колекції тварин. А всі ми хочемо бачити доглянутий зоопарк. І наш зоопарк залишається найдешевшим місцем, де родини можуть провести цілий день і вони не обмежені в часу. Я думаю, що люди з розумінням поставляться до ситуації", — сказала Людмила Денисенко.
Наразі ціна на вхід у Луцький зоопарк становить:
450 гривень — сімейний квиток (2 дорослих, 2 дитячих);
180 гривень — дорослий квиток;
80 гривень — дитячий квиток;
140 гривень — пільговий квиток (діти від 16 років, студенти, пенсіонери до 70 років, багатодітні родини);
100 гривень — пільговий квиток (військовослужбовці, нацгвардійці).
Право на безплатне відвідування зоопарку мають такі пільгові категорії:
люди з інвалідністю І групи;
учасники бойових дій, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, члени родин загиблих або зниклих безвісти;
пенсіонери віком 70+;
діти до трьох років;
діти-сироти за єдиним квитком;
люди з інвалідністю та одна людина, що супроводжує.
Також безплатними є групові відвідування для малозабезпечених верств населення (за попередньо надісланим офіційним листом-проханням). Групові відвідування не пільгових категорій є платними, як і екскурсії міським звіринцем.
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