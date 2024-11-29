У Луцьку змінилася ціна вхідних квитків у зоопарк





Про це Людмила Денисенко. З її слів, майже всі зоопарки в України підняли ціни на квитки з початком весняного сезону.



"З тими цінами, що є, ми вже не витягуємо. Вартує багато утримання нашої колекції тварин. А всі ми хочемо бачити доглянутий зоопарк. І наш зоопарк залишається найдешевшим місцем, де родини можуть провести цілий день і вони не обмежені в часу. Я думаю, що люди з розумінням поставляться до ситуації", — сказала Людмила Денисенко.



Наразі ціна на вхід у Луцький зоопарк становить:



450 гривень — сімейний квиток (2 дорослих, 2 дитячих);

180 гривень — дорослий квиток;

80 гривень — дитячий квиток;

140 гривень — пільговий квиток (діти від 16 років, студенти, пенсіонери до 70 років, багатодітні родини);

100 гривень — пільговий квиток (військовослужбовці, нацгвардійці).

Право на безплатне відвідування зоопарку мають такі пільгові категорії:



люди з інвалідністю І групи;

учасники бойових дій, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, члени родин загиблих або зниклих безвісти;

пенсіонери віком 70+;

діти до трьох років;

діти-сироти за єдиним квитком;

люди з інвалідністю та одна людина, що супроводжує.



Також безплатними є групові відвідування для малозабезпечених верств населення (за попередньо надісланим офіційним листом-проханням). Групові відвідування не пільгових категорій є платними, як і екскурсії міським звіринцем.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку квітня у комунальному підприємстві "Луцький зоопарк" зросла ціна квитків для відвідувачів. Змінилася вартість сімейного та пільгового квитків, а також для дорослих і дітей.Про це Суспільному розповіла директорка звіринця. З її слів, майже всі зоопарки в України підняли ціни на квитки з початком весняного сезону."З тими цінами, що є, ми вже не витягуємо. Вартує багато утримання нашої колекції тварин. А всі ми хочемо бачити доглянутий зоопарк. І наш зоопарк залишається найдешевшим місцем, де родини можуть провести цілий день і вони не обмежені в часу. Я думаю, що люди з розумінням поставляться до ситуації", — сказала Людмила Денисенко.Наразі ціна на вхід у Луцький зоопарк становить:450 гривень — сімейний квиток (2 дорослих, 2 дитячих);180 гривень — дорослий квиток;80 гривень — дитячий квиток;140 гривень — пільговий квиток (діти від 16 років, студенти, пенсіонери до 70 років, багатодітні родини);100 гривень — пільговий квиток (військовослужбовці, нацгвардійці).Право на безплатне відвідування зоопарку мають такі пільгові категорії:люди з інвалідністю І групи;учасники бойових дій, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, члени родин загиблих або зниклих безвісти;пенсіонери віком 70+;діти до трьох років;діти-сироти за єдиним квитком;люди з інвалідністю та одна людина, що супроводжує.Також безплатними є групові відвідування для малозабезпечених верств населення (за попередньо надісланим офіційним листом-проханням). Групові відвідування не пільгових категорій є платними, як і екскурсії міським звіринцем.

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