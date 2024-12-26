Вбивство Фаріон: що відомо на цей час

В'ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.



Як повідомила кореспондентка



Один з адвокатів В'ячеслава Зінченка, Ігор Сулима, не був присутній на засіданні. На слухання приїхав інший адвокат Юрій Немировський.



В'ячеслав Зінченко повідомив, що його прибуття затримали через те, що йому надавали медичну допомогу. Перед початком засідання Юрій Немировський зазначив, що його підзахисний погано почувається.



О 10:55 суд пішов у нарадчу кімнату.



Після повернення суддя оголосив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для В'ячеслава Зінченка продовжили до 8 червня.



Юрій Немировський зачитав клопотання про перенесення судового засідання у зв'язку зі станом Зінченка. Інформацію про самопочуття підзахисного адвокат отримав від нього перед початком слухання.



Суд задовольнив клопотання та оголосив перерву в розгляді. Наступне засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон відбудеться 29 квітня.



Що відомо про вбивство Ірини Фаріон



Ввечері 19 липня невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому і втік із місця події. Ірину Фаріон госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Мовознавицю прооперували — її стан був критичним. За кілька годин у лікарні повідомили, що попри зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося.



Правоохоронці кваліфікували напад на Фаріон за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцеві, за цією статтею, загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.



Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська/політична діяльність і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".



21 липня правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства мовознавиці. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві Фаріон. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у професорку. Слідство вважає, що стрілець — лише виконавець.



26 липня 18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід у Галицькому районному суді Львова — тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив його імʼя — це Вʼячеслав Зінченко. На триманні під вартою без права внесення застави наполягали прокурори під час засідання. У Львівському апеляційному суді запобіжний захід для Зінченка залишили без змін.



19 вересня суд продовжив запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без застави на 60 діб — до 17 листопада. Львівський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Також запобіжний захід продовжили на засіданні 13 листопада — тримання під вартою без права внесення застави до 12 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 9 квітня, у Шевченківському районному суді Львова продовжили запобіжний захід, якого підозрюють у вбивствіЯк повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду, засідання розпочалося о 10:35.Один з адвокатів В'ячеслава Зінченка,, не був присутній на засіданні. На слухання приїхав інший адвокатВ'ячеслав Зінченко повідомив, що його прибуття затримали через те, що йому надавали медичну допомогу. Перед початком засідання Юрій Немировський зазначив, що його підзахисний погано почувається.О 10:55 суд пішов у нарадчу кімнату.Після повернення суддя оголосив, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для В'ячеслава Зінченка продовжили до 8 червня.Юрій Немировський зачитав клопотання про перенесення судового засідання у зв'язку зі станом Зінченка. Інформацію про самопочуття підзахисного адвокат отримав від нього перед початком слухання.Суд задовольнив клопотання та оголосив перерву в розгляді. Наступне засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон відбудеться 29 квітня.Ввечері 19 липня невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому і втік із місця події. Ірину Фаріон госпіталізували до лікарні святого Пантелеймона з вогнепальним пораненням голови. Мовознавицю прооперували — її стан був критичним. За кілька годин у лікарні повідомили, що попри зусилля медиків, врятувати Ірину Фаріон не вдалося.Правоохоронці кваліфікували напад на Фаріон за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцеві, за цією статтею, загрожує позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.Слідство розглядає кілька мотивів вбивства, зокрема громадська/політична діяльність і особиста неприязнь. Також слідчі не виключають у вбивстві "російський слід".21 липня правоохоронці оголосили в розшук чоловіка, який може бути причетним до вбивства мовознавиці. 25 липня у Дніпрі затримали 18-річного хлопця за підозрою у вбивстві Фаріон. Голова МВС Ігор Клименко повідомив, що є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у професорку. Слідство вважає, що стрілець — лише виконавець.26 липня 18-річному підозрюваному обрали запобіжний захід у Галицькому районному суді Львова — тримання під вартою без права внесення застави на 60 діб до 22 вересня. Суддя на відкритому судовому засіданні оприлюднив його імʼя — це Вʼячеслав Зінченко. На триманні під вартою без права внесення застави наполягали прокурори під час засідання. У Львівському апеляційному суді запобіжний захід для Зінченка залишили без змін.19 вересня суд продовжив запобіжний захід для підозрюваного у вигляді тримання під вартою без застави на 60 діб — до 17 листопада. Львівський апеляційний суд залишив рішення суду першої інстанції без змін. Також запобіжний захід продовжили на засіданні 13 листопада — тримання під вартою без права внесення застави до 12 січня.

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