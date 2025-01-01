Через ревнощі скоїв вбивство: на Волині судили уродженця міста Баку
Сьогодні, 16:38
10 років позбавлення волі – уродженця міста Баку на Волині судили за умисне вбивство.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 34-річного азербайджанця, мешканця села Гута Ковельського району, винуватим в умисному вбивстві (ч. 1 ст.115 КК України).
Доведено, що майже опівночі 4 червня 2024 року нетверезий чоловік навідався у будинок до колишньої співмешканки та у ході конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, шість разів вдарив ножем 45-річного жителя Харкова.
Потерпілий помер на місці події.
Суд призначив обвинуваченому, який перебуває під вартою, покарання у виді 10 років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 34-річного азербайджанця, мешканця села Гута Ковельського району, винуватим в умисному вбивстві (ч. 1 ст.115 КК України).
Доведено, що майже опівночі 4 червня 2024 року нетверезий чоловік навідався у будинок до колишньої співмешканки та у ході конфлікту, який виник на ґрунті ревнощів, шість разів вдарив ножем 45-річного жителя Харкова.
Потерпілий помер на місці події.
Суд призначив обвинуваченому, який перебуває під вартою, покарання у виді 10 років позбавлення волі.
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