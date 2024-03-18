Зеленський нагородив ексдепутата з Волині, який пішов на війну

Зеленський нагородив ексдепутата з Волині, який пішов на війну
Указом президента України медаллю «За військову службу Україні» відзначено ковельчанина, підполковника Володимира Шпіку.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

Володимир Шпіка достроково склав повноваження як депутат Ковельської міської ради восьмого скликання. Ветеран АТО та російсько-української війни поєднував депутатську діяльність із захистом України в умовах повномасштабного вторгнення.

«Бажаю і надалі залишатися міцною тиловою опорою побратимам, не полишати громадські справи. А головне – зміцнити втрачене здоров’я, відновити свої сили для турботи про родину та активної участі у житті громади», - зазначив Ігор Чайка.

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Теги: нагорода, війна, наближають перемогу
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