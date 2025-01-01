Погода заграє новими барвами: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на Волині

Погода заграє новими барвами: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на Волині
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.

За даними синоптиків, завтра, 10 квітня, в Луцьку та по області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, на дорогах збережеться ожеледиця.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Погода заграє новими барвами: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на Волині

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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