Погода заграє новими барвами: синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки на Волині





Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.



За даними синоптиків, завтра, 10 квітня, в Луцьку та по області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, на дорогах збережеться ожеледиця.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні Волинського обласного центру з гідрометеорології.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні центру в телеграмі.За даними синоптиків, завтра, 10 квітня, в Луцьку та по області очікуються пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, на дорогах збережеться ожеледиця.«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні Волинського обласного центру з гідрометеорології.

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