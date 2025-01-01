У Луцьку вантажівка знесла паркан і зачепила авто

У Луцьку вантажівка знесла паркан і зачепила авто
Сьогодні, 9 квітня, близько 05:00 на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.

Як з’ясували інспектори, водій вантажівки Mercedes-Benz не дотримався безпечної швидкості та не впорався з керуванням. У результаті — влетів у паркан і здійснив наїзд на припаркований за ним автомобіль Oldsmobile.

Автівки та паркан отримали механічні пошкодження.

Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.


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Теги: ДТП, Луцьк
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