У Луцьку вантажівка знесла паркан і зачепила авто

Сьогодні, 9 квітня, близько 05:00 на вулиці Карпенка-Карого в Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це у телеграмі повідомила патрульна поліція Волині.Як з’ясували інспектори, водій вантажівки Mercedes-Benz не дотримався безпечної швидкості та не впорався з керуванням. У результаті — влетів у паркан і здійснив наїзд на припаркований за ним автомобіль Oldsmobile.Автівки та паркан отримали механічні пошкодження.Патрульні склали протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.