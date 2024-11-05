Коли відремонтують дорогу між селами Мишів та Іванівка на Волині

Коли відремонтують дорогу між селами Мишів та Іванівка на Волині
Дорогою між селами Мишів та Іванівка Володимирського району люди їздять на роботу до селища Іваничі, в лікарню та школу. Цей відрізок шляху капітально не ремонтували жодного разу, лише грейдерували.

Про це розповіли Суспільному місцеві жителі та староста Мишівського старостинського округу Надія Стежко.

Як люди живуть без ремонту дороги

Зі слів старости, якщо дорогу не відремонтують, то люди можуть залишитися "відрізаними від цивілізації", а це 786 людей, які тут живуть.

Іваничівська селищна голова Лідія Томашевська каже, що у 2021 році на дорозі Мишів-Іванівка виросла клумба. Перевізник за цим маршрутом відмовлявся їхати через аварійність ділянки. Нині до сіл заїжджають маршрутки з Луцька, Володимира та Нововолинська.

Двічі в день щотижня дорогою Мишів-Іванівка їздить водій шкільного автобуса Валерій Лемещук. Чоловік каже, що на тій частині дороги, де висипаний щебінь, то на першій передачі можна проїхати, а загалом — колеса грузнуть до половини у пісок. Зі слів водія, ще кілька тижнів тому, особливо в дощову погоду, цією дорогою взагалі неможливо було проїхати.

Чому стан дороги погіршився

Лариса Мельничук працює вчителькою у початковій школі у селі Іванівка. Каже, що ще донедавна пробувала їздити велосипедом на роботу, та через поганий стан дороги, відмовилася.

"Ровером коли їдеш по тій глині, то ровер просто сідає колеса, треба по узбіччю ходити по тому зіллі. Дорога знищилась, коли почали робити вітряки. У серпні ті, що робили вітряки, почистили її і підремонтували. А в лютому були морози, то стала гірша", — говрить жінка.
Коли відремонтують дорогу між селами Мишів та Іванівка на Волині

Житель села Соснина Ігор Пасієвич теж користується цією дорогою, щоб дістатись до селища Іваничі. Чоловік каже, що через діяльність приватної фірми на дорозі побільшало великогабаритного транспорту.

Коли та хто відремонтує дорогу

Іваничівська селищна голова Лідія Томашевська каже, що станом на початок квітня є домовленість із підприємством, яке на території їх громади будує вітрову електростанцію, зробити ремонт дороги у травні.

Крім цього, дорогу ремонтуватиме служба місцевих автодоріг. Йдеться не про ямковий ремонт, розповів представник приватного підприємства, яке виграло тендер на ремонт дороги, Тарас Мирка. Каже – це буде профілювання і щебенева підсипка.
Коли відремонтують дорогу між селами Мишів та Іванівка на Волині

"В багатьох місцях на відрізку Мишів-Бубнів зроблений був поточний ремонт за їх кошти, а далі заплановано згідно із цим протокольним рішенням спільного із представниками місцевих автодоріг і з тими, хто виграв тендер, це ПП "Шлях" по експлуатаційному утриманню і укладена угода на рівні селищної ради", — каже Тарас Мирка.
Коли відремонтують дорогу між селами Мишів та Іванівка на Волині

Мільйон гривень із місцевого бюджету на ремонт цієї ж дороги також виділятимуть. каже селищна голова Лідія Томашевська.

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Теги: Волинь, дорога, ремонт
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