Вночі окупанти атакували Україну дронами

Вночі українські оборонці збили 32 російські ударні безпілотники. Ще вісім дронів – локаційно втрачені."У ніч на 9 квітня 2025 року (із 20.00 8 квітня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.Станом на 08.30 підтверджено збиття 32 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та сході країни.8 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина та Дніпропетровщина.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.Вчора ворог завдав масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова.Відомо про 15 постраждалих через атаку БпЛА на Дніпро. Їм від 18 до 87 років.