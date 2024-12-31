Релігійну громаду УПЦ на Волині повторно зобов'язали звільнити Успенський собор





Про це Лариса Іщук.



Що відбувається зараз на території Свято-Успенського храму



Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.



Не лише Свято-Успенський кафедральний собор, але й інші культові споруди, релігійна громада мала передати державі до 1 липня 2024 року. Тоді закінчився договір про безплатне користування майном, розповів юрист облдержадміністрації Олександр Гаргола.



Священнослужителі храм не залишили, і обласна держадміністрація звернулась до суду.



Релігійна громада УПЦ повторно дали час на звільнення приміщення

Виконавче провадження щодо релігійної громади відкрили 25 березня 2025 року. За 10 днів парафія мала передати майно облдержадміністрації, сказала державна виконавиця Володимирського відділу державної виконавчої служби Лариса Іщук. З її слів, через невиконання рішення суду релігійну громаду оштрафували на 5100 гривень.



"Від сьогодні (з 8 квітня — ред.) надано новий термін на 10 робочих днів і знову буде після сплину 10 днів виконавець перевіряти виконання рішення. Тоді буде повторно накладений штраф і будемо звертатись в правоохоронні органи про порушення кримінальної відповідальності", — сказала Лариса Іщук.



Священники Української православної церкви московського патріархату наразі продовжують правити служби в соборі.



У телефонному коментарі Суспільному митрополит Володимир-Волинський і Ковельський УПЦ Володимир сказав, що не розуміє, чим їхня релігійна громада не вгодила суспільству.



"Рішення це є політичне. Я є законопослушний громадянин, а моя громада так само, яка сьогодні плаче. Я не знаю, чим ми так не вгодили..." — сказав митрополит.



Успенський собор — головна святиня Володимира. Його побудували як князівську усипальницю, і про це йдеться у літописах, розповіла завідувачка сектору державного історико-культурного заповідника "Стародавній Володимир" Світлана Федосєєва.



"Це одні з небагатьох споруд домонгольського часу, які збереглися на території Волині і території України. Собор був побудований Мстиславом Ізяславовичем, сином Ізяслава Мстиславовича, київським князем. Він княжив тут починаючи із 1156 по 1160. Власне, 1160 роком у нас іде датування Успенського собору, хоча, можливо, будівництво почалося раніше", — зазначила волинянка.



Начальник відділу представництва інтересів у судах, юрист Волинської облдержадміністрації Олександр Гаргола розповів: Успенський собор — це насамперед пам’ятка архітектури, тож його майно вже передане на баланс заповідника "Стародавній Володимир", який буде опікуватися ним надалі.



Що відомо про Успенський собор і припинення договору з УПЦ МП



Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.



11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.



В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.



В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.



11 березня 2025-го Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному не задовольнив апеляційну скаргу представників релігійної громади УПЦ, які намагалися оскаржити рішення про виселення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 квітня минув визначений виконавчою службою 10-денний термін, упродовж якого релігійна громада Свято-Успенського собору Української православної церкви МП у місті Володимир мала звільнити будівлю.Про це Суспільному розповіла начальниця Володимирського відділу державної виконавчої служби в областіСвято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.Не лише Свято-Успенський кафедральний собор, але й інші культові споруди, релігійна громада мала передати державі до 1 липня 2024 року. Тоді закінчився договір про безплатне користування майном, розповів юрист облдержадміністраціїСвященнослужителі храм не залишили, і обласна держадміністрація звернулась до суду.Релігійна громада УПЦ повторно дали час на звільнення приміщенняВиконавче провадження щодо релігійної громади відкрили 25 березня 2025 року. За 10 днів парафія мала передати майно облдержадміністрації, сказала державна виконавиця Володимирського відділу державної виконавчої служби Лариса Іщук. З її слів, через невиконання рішення суду релігійну громаду оштрафували на 5100 гривень."Від сьогодні (з 8 квітня — ред.) надано новий термін на 10 робочих днів і знову буде після сплину 10 днів виконавець перевіряти виконання рішення. Тоді буде повторно накладений штраф і будемо звертатись в правоохоронні органи про порушення кримінальної відповідальності", — сказала Лариса Іщук.Священники Української православної церкви московського патріархату наразі продовжують правити служби в соборі.У телефонному коментарі Суспільному митрополит Володимир-Волинський і Ковельський УПЦсказав, що не розуміє, чим їхня релігійна громада не вгодила суспільству."Рішення це є політичне. Я є законопослушний громадянин, а моя громада так само, яка сьогодні плаче. Я не знаю, чим ми так не вгодили..." — сказав митрополит.Успенський собор — головна святиня Володимира. Його побудували як князівську усипальницю, і про це йдеться у літописах, розповіла завідувачка сектору державного історико-культурного заповідника "Стародавній Володимир""Це одні з небагатьох споруд домонгольського часу, які збереглися на території Волині і території України. Собор був побудований Мстиславом Ізяславовичем, сином Ізяслава Мстиславовича, київським князем. Він княжив тут починаючи із 1156 по 1160. Власне, 1160 роком у нас іде датування Успенського собору, хоча, можливо, будівництво почалося раніше", — зазначила волинянка.Начальник відділу представництва інтересів у судах, юрист Волинської облдержадміністрації Олександр Гаргола розповів: Успенський собор — це насамперед пам’ятка архітектури, тож його майно вже передане на баланс заповідника "Стародавній Володимир", який буде опікуватися ним надалі.Свято-Успенський кафедральний собор у Володимирі — об'єкт культурної спадщини національного значення і є державною власністю. Майновий комплекс пам'ятки охоплює Свято-Успенський собор (мур) 1156 року, будинок із дзвіницею (мур) 1494 року і мури з брамами 17 століття.11 квітня 2023 року депутати Волиньради проголосували за заборону діяльності Української православної церкви московського патріархату на території області і рекомендували обласній адміністрації розірвати договори оренди з УПЦ МП. 21 квітня аналогічне рішення також ухвалили депутати Володимирської міської ради.В березні 2024 під час позачергового засідання сесії стало відомо, що для Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ МП у місті Володимирі не планують продовжувати договір про безплатне користування майновим комплексом. Він діяв до 1 липня 2024 року.В листопаді Господарський суд зобов'язав УПЦ МП повернути пам'ятку національного значення Успенський собор у Володимирі у державну власність. Керуючий єпархією УПЦ МП у Володимирі митрополит Володимир на судове засідання тоді не з'явився.11 березня 2025-го Північно-західний апеляційний господарський суд у Рівному не задовольнив апеляційну скаргу представників релігійної громади УПЦ, які намагалися оскаржити рішення про виселення.

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