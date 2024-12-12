На кордоні України та Угорщини відкрили новий пункт пропуску

На кордоні України та Угорщини відкрили новий пункт пропуску
Новий пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош», який відкрили сьогодні, збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тис. легкових авто і 220 тис. пішоходів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Телеграмі, передає Укрінформ.

«Сьогодні було відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини «Велика Паладь – Нодьгодош», який призначений для автомобільного та пасажирського сполучення. Він збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тис. легкових авто і 220 тис. пішоходів», - написав він.

Шмигаль зазначив, що відкриття пункту пропуску - це частина комплексної політики з модернізації прикордонної інфраструктури. За його словами, мета уряду — до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових.

«Також частиною змін на західному кордоні буде запуск спільного з сусідніми державами митного і прикордонного контролю, оновлення технічної бази, подальша диджиталізація. Прагнемо, аби рух людей, товарів та послуг між Україною та Європою був максимально швидкий, зручний та безпечний», — додав Прем'єр.

ПП «Велика Паладь – Надьгодош» призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 т. Працюватиме він у денний час з 7 до 18 години кожного дня. Його запуск дозволить розвантажити інші пункти пропуску, де перетинають кордон легкові авто, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій .

Заплановано, що новий пункт пропуску за добу зможе перетинати 200 легкових авто та 600 пішоходів. Очікується, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тис. легкових авто та 220 тисяч пішоходів.

На пункті пропуску буде працювати дві смуги у напрямку в’їзду та виїзду з України.

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Теги: Угорщина, пропуск
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