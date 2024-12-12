На кордоні України та Угорщини відкрили новий пункт пропуску





Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Телеграмі, передає



«Сьогодні було відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини «Велика Паладь – Нодьгодош», який призначений для автомобільного та пасажирського сполучення. Він збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тис. легкових авто і 220 тис. пішоходів», - написав він.



Шмигаль зазначив, що відкриття пункту пропуску - це частина комплексної політики з модернізації прикордонної інфраструктури. За його словами, мета уряду — до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових.



«Також частиною змін на західному кордоні буде запуск спільного з сусідніми державами митного і прикордонного контролю, оновлення технічної бази, подальша диджиталізація. Прагнемо, аби рух людей, товарів та послуг між Україною та Європою був максимально швидкий, зручний та безпечний», — додав Прем'єр.



ПП «Велика Паладь – Надьгодош» призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 т. Працюватиме він у денний час з 7 до 18 години кожного дня. Його запуск дозволить розвантажити інші пункти пропуску, де перетинають кордон легкові авто, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій .



Заплановано, що новий пункт пропуску за добу зможе перетинати 200 легкових авто та 600 пішоходів. Очікується, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тис. легкових авто та 220 тисяч пішоходів.



На пункті пропуску буде працювати дві смуги у напрямку в’їзду та виїзду з України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий пункт пропуску «Велика Паладь – Нодьгодош», який відкрили сьогодні, збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тис. легкових авто і 220 тис. пішоходів.Про це повідомив Прем'єр-міністрв Телеграмі, передає Укрінформ «Сьогодні було відкрито новий пункт пропуску на кордоні України та Угорщини «Велика Паладь – Нодьгодош», який призначений для автомобільного та пасажирського сполучення. Він збільшить річну пропускну здатність українсько-угорської ділянки західного кордону на понад 70 тис. легкових авто і 220 тис. пішоходів», - написав він.Шмигаль зазначив, що відкриття пункту пропуску - це частина комплексної політики з модернізації прикордонної інфраструктури. За його словами, мета уряду — до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових.«Також частиною змін на західному кордоні буде запуск спільного з сусідніми державами митного і прикордонного контролю, оновлення технічної бази, подальша диджиталізація. Прагнемо, аби рух людей, товарів та послуг між Україною та Європою був максимально швидкий, зручний та безпечний», — додав Прем'єр.ПП «Велика Паладь – Надьгодош» призначений для оформлення легкових автомобілів до 3,5 т. Працюватиме він у денний час з 7 до 18 години кожного дня. Його запуск дозволить розвантажити інші пункти пропуску, де перетинають кордон легкові авто, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій .Заплановано, що новий пункт пропуску за добу зможе перетинати 200 легкових авто та 600 пішоходів. Очікується, що за рік «Велика Паладь» збільшить пропускну спроможність українсько-угорської ділянки кордону на 73 тис. легкових авто та 220 тисяч пішоходів.На пункті пропуску буде працювати дві смуги у напрямку в’їзду та виїзду з України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію