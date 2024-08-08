Укренерго: інформація про підготовку графіків відключень світла – фейк





Але реальна потреба у раціональному споживанні справді є, оскільки ремонтні роботи після ворожих атак все ще тривають, а через похолодання зросло споживання, пише



Зниження температури повітря спричинило зростання кількості споживачів, які вмикають обігрівальні електричні пристрої – каміни, радіатори та кондиціонери. При цьому у зв'язку з завершенням опалювального сезону з минулого тижня не працюють деякі об'єкти генерації, що не можуть виробляти електроенергію окремо, без теплової.



"Ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій. За таких умов, просимо всіх споживачів – як побутових, так і бізнес – зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему", – повідомили в НАЗК.



Водночас поширювану окремими медіа інформацію про повернення відключень електроенергії назвали недостовірною.



З минулого тижня в більшість областей України прийшло похолодання – аж до снігопадів. Така температура триматиметься до вихідних.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні зараз не застосовують жодних обмежень на постачання електроенергії.Але реальна потреба у раціональному споживанні справді є, оскільки ремонтні роботи після ворожих атак все ще тривають, а через похолодання зросло споживання, пише LB.ua з посиланням на Укренерго.Зниження температури повітря спричинило зростання кількості споживачів, які вмикають обігрівальні електричні пристрої – каміни, радіатори та кондиціонери. При цьому у зв'язку з завершенням опалювального сезону з минулого тижня не працюють деякі об'єкти генерації, що не можуть виробляти електроенергію окремо, без теплової."Ситуація додатково ускладнюється хмарною погодою на частині території України, що зумовлює низьку ефективність роботи сонячних електростанцій. За таких умов, просимо всіх споживачів – як побутових, так і бізнес – зменшити використання потужних електроприладів та не вмикати кілька таких пристроїв одночасно у період з 8:00 до 21:00. Це дозволить знизити навантаження на енергосистему", – повідомили в НАЗК.Водночас поширювану окремими медіа інформацію про повернення відключень електроенергії назвали недостовірною.З минулого тижня в більшість областей України прийшло похолодання – аж до снігопадів. Така температура триматиметься до вихідних.

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