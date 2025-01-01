У Луцьку увімкнули опалення у 4 будинках
Сьогодні, 12:13
В обласному центрі Волині за зверненнями громадян відновили подачу теплоносія до чотирьох багатоквартирних будинків.
Про це повідомив сьогодні, 8 квітня, міський голова Ігор Поліщук під час розширеної наради.
Зокрема він зазначив, що від мешканців багатоквартирних будинків надійшло чотири звернення щодо відновлення теплопостачання.
«Але надійшло чотири звернення від громадян, і до цих чотирьох будинків ми подали опалення. Тому хто бажає, щоб на ці дні підключили опалення (хоча ми бачимо, що з суботи знову буде потепління), звертайтеся в установленому порядку, або через ОСББ, або через управителів.
Були звернення на 15-80, і оператори дали роз'яснення мешканцям, як це правильно зробити. Є люди, які хочуть, щоб їм включили опалення, а є люди, які вважають, що це недоцільно, бо хочуть зекономити кошти, і їм комфортна така температура. Багато людей - багато думок, але є право більшості», - цитує Поліщука управління інформаційної роботи Луцької міськради.
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Про це повідомив сьогодні, 8 квітня, міський голова Ігор Поліщук під час розширеної наради.
Зокрема він зазначив, що від мешканців багатоквартирних будинків надійшло чотири звернення щодо відновлення теплопостачання.
«Але надійшло чотири звернення від громадян, і до цих чотирьох будинків ми подали опалення. Тому хто бажає, щоб на ці дні підключили опалення (хоча ми бачимо, що з суботи знову буде потепління), звертайтеся в установленому порядку, або через ОСББ, або через управителів.
Були звернення на 15-80, і оператори дали роз'яснення мешканцям, як це правильно зробити. Є люди, які хочуть, щоб їм включили опалення, а є люди, які вважають, що це недоцільно, бо хочуть зекономити кошти, і їм комфортна така температура. Багато людей - багато думок, але є право більшості», - цитує Поліщука управління інформаційної роботи Луцької міськради.
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