На Волині прогнозують заморозки: аграрії вже висіяли ячмінь, овес та цукрові буряки
Сьогодні, 19:11
Цього тижня синоптики прогнозують нічні заморозки. Повністю вберегти посіви на Волині буде складно.
Про це в коментарі misto.media повідомила завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорології Олена Кондратчук.
Волинські синоптики прогнозують на ніч та ранок 8—9 квітня заморозки в повітрі 6—9 градусів. Кажуть, що рівень небезпеки червоний.
8 квітня очікується вночі невеликий сніг, вдень — помірний та мокрий. На дорогах ожеледиця.
За словами Олени Кондратчук, це явище абсолютно несприятливе для посівів та дерев.
На Волині аграрії вже висіяли ячмінь, овес, горох та цукрові буряки. Якщо культури вже у фазі проростання, то зберегти їх повністю малоймовірно, оскільки вони витримують максимум до 5 градусів морозу. Абрикоси та вишні — тільки 3.
Після закінчення морозів експерти робитимуть обстеження і зможуть дати оцінку, скільки врожаю загинуло.
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Про це в коментарі misto.media повідомила завідувачка сектору агрометеорологічних прогнозів Волинського обласного центру з гідрометеорології Олена Кондратчук.
Волинські синоптики прогнозують на ніч та ранок 8—9 квітня заморозки в повітрі 6—9 градусів. Кажуть, що рівень небезпеки червоний.
8 квітня очікується вночі невеликий сніг, вдень — помірний та мокрий. На дорогах ожеледиця.
За словами Олени Кондратчук, це явище абсолютно несприятливе для посівів та дерев.
На Волині аграрії вже висіяли ячмінь, овес, горох та цукрові буряки. Якщо культури вже у фазі проростання, то зберегти їх повністю малоймовірно, оскільки вони витримують максимум до 5 градусів морозу. Абрикоси та вишні — тільки 3.
Після закінчення морозів експерти робитимуть обстеження і зможуть дати оцінку, скільки врожаю загинуло.
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