Волинський драмтеатр переніс вистави: нова дата показу прем'єри про силу почуттів «Сільва»

Волинський драмтеатр переніс вистави: нова дата показу прем'єри про силу почуттів «Сільва»
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка переніс показ всіх заходів, які були заплановані на 6 квітня, у зв’язку з Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі. Усі квитки залишаються дійсними, змінюється лише дата.

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Вистави «Рукавичка» та «Сільва», які мали відбутися 6 квітня о 12:00 та 17:00, перенесли на інший день. У зв’язку з Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі всі заходи в театрі були скасовані. Усіх поціновувачів театрального мистецтва сповіщаємо про нові дати показів раніше перенесених вистав», – йдеться в повідомленні.
Волинський драмтеатр переніс вистави: нова дата показу прем'єри про силу почуттів «Сільва»

Зокрема, перегляд вистави «Сільва», яку перенесли напередодні у зв’язку із Днем жалоби, відбудеться у п'ятницю, 11 квітня, о 18:00.
Волинський драмтеатр переніс вистави: нова дата показу прем'єри про силу почуттів «Сільва»



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Теги: театр, Луцьк, вистави
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