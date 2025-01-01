Волинський драмтеатр переніс вистави: нова дата показу прем'єри про силу почуттів «Сільва»
Сьогодні, 17:42
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка переніс показ всіх заходів, які були заплановані на 6 квітня, у зв’язку з Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі. Усі квитки залишаються дійсними, змінюється лише дата.
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Вистави «Рукавичка» та «Сільва», які мали відбутися 6 квітня о 12:00 та 17:00, перенесли на інший день. У зв’язку з Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі всі заходи в театрі були скасовані. Усіх поціновувачів театрального мистецтва сповіщаємо про нові дати показів раніше перенесених вистав», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, перегляд вистави «Сільва», яку перенесли напередодні у зв’язку із Днем жалоби, відбудеться у п'ятницю, 11 квітня, о 18:00.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Вистави «Рукавичка» та «Сільва», які мали відбутися 6 квітня о 12:00 та 17:00, перенесли на інший день. У зв’язку з Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі всі заходи в театрі були скасовані. Усіх поціновувачів театрального мистецтва сповіщаємо про нові дати показів раніше перенесених вистав», – йдеться в повідомленні.
Зокрема, перегляд вистави «Сільва», яку перенесли напередодні у зв’язку із Днем жалоби, відбудеться у п'ятницю, 11 квітня, о 18:00.
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