Волинський драмтеатр переніс вистави: нова дата показу прем'єри про силу почуттів «Сільва»





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«Вистави «Рукавичка» та «Сільва», які мали відбутися 6 квітня о 12:00 та 17:00, перенесли на інший день. У зв’язку з Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі всі заходи в театрі були скасовані. Усіх поціновувачів театрального мистецтва сповіщаємо про нові дати показів раніше перенесених вистав», – йдеться в повідомленні.



Зокрема, перегляд вистави «Сільва», яку перенесли напередодні у зв’язку із Днем жалоби, відбудеться у п'ятницю, 11 квітня, о 18:00.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка переніс показ всіх заходів, які були заплановані на 6 квітня, у зв’язку з Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі. Усі квитки залишаються дійсними, змінюється лише дата.Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Вистави «Рукавичка» та «Сільва», які мали відбутися 6 квітня о 12:00 та 17:00, перенесли на інший день. У зв’язку з Днем жалоби за загиблими у Кривому Розі всі заходи в театрі були скасовані. Усіх поціновувачів театрального мистецтва сповіщаємо про нові дати показів раніше перенесених вистав», – йдеться в повідомленні.Зокрема, перегляд, яку перенесли напередодні у зв’язку із Днем жалоби, відбудеться у п'ятницю, 11 квітня, о 18:00.

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