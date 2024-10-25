Вистава, після якої ви точно закохаєтесь у театр: у Луцьку запрошують на комедійну оперету «Сільва»
Сьогодні, 14:40
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка з нагоди 85-річчя запрошує лучан та гостей міста на перегляд комедійної оперети «Сільва», прем’єрний показ якої відбудеться 27 березня.
Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру в інстаграмі.
«Сільва Вереску – зірка кабаре «Орфеум», яку обожнюють усі. Її серце належить князю Едвіну, і це кохання взаємне. Але чи судилося їм бути разом?» – привідкривають закулісся волинські актори.
Покази відбудуться 27 та 30 березня. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник.
«Премʼєра вже зовсім скоро! Не пропустіть нагоду стати частиною цієї події! Вистава, після якої ви точно закохаєтесь у театр», – інтригують у театрі.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
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Про це повідомили на сторінці Волинського драмтеатру в інстаграмі.
«Сільва Вереску – зірка кабаре «Орфеум», яку обожнюють усі. Її серце належить князю Едвіну, і це кохання взаємне. Але чи судилося їм бути разом?» – привідкривають закулісся волинські актори.
Покази відбудуться 27 та 30 березня. Режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник.
«Премʼєра вже зовсім скоро! Не пропустіть нагоду стати частиною цієї події! Вистава, після якої ви точно закохаєтесь у театр», – інтригують у театрі.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
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