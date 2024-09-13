На Волині поховали воїна, який поліг у бою в Торецьку

На Волині поховали воїна, який поліг у бою в Торецьку
Мешканці села Радовичі знову зібралися, щоб віддати шану своєму Герою – Дмитру Дмитруку.

Про це повідомляє у фейсбуці Турійська селищна рада.

Дмитро народився 2 травня 1988 року. Його життя, сповнене мрій і планів, обірвалося у Торецьку на Донеччині, де він виконував бойове завдання у складі сотої бригади. У квітні 2024 року він свідомо став до лав захисників, уклавши контракт, щоб боронити Україну від ворога. Дмитро знав, що його місце – серед тих, хто стоїть за свободу.

Коли труну з тілом Героя привезли на рідну землю, село зустріло його на колінах. Дорогою скорботи Дмитра супроводжували жовто-блакитні та червоно-чорні прапори і живі квіти. Побратими, рідні, друзі й земляки проводжали воїна в останню земну дорогу, схиляючи голови перед його подвигом.

Поховали Героя з військовими почестями. У цей день все було сповите невимовним сумом, а кожен подих вітру ніби шепотів молитву за упокій душі Героя. Осиротіли двоє маленьких синочків, невимовний біль наповнив серця дружини, матері, яка у річницю смерті чоловіка втратила ще й сина. У глибокому смутку брат і сестра, рідні та близькі. Радовичі втратили свого сина, Україна – незламного Воїна Світла.

«Пам’ять про Дмитра житиме завжди у серцях рідних, у спогадах побратимів, у кожному мирному світанку над Україною. Його відвага і любов до Батьківщини стануть дороговказом для майбутніх поколінь. Він не просто воював – він творив історію, віддавши життя за те, щоб його діти, його земляки, його народ жили у вільній країні. Вічна пам’ять і шана Герою України!» - зазначили у селищній раді.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія завдала ракетного удару по місту Суми: пошкоджені багатоповерхівки та школа
Сьогодні, 15:23
Вбивав на християнські свята: про найстрашнішого маніяка Волині випустили відео
Сьогодні, 15:10
На Волині поховали воїна, який поліг у бою в Торецьку
Сьогодні, 14:56
Вистава, після якої ви точно закохаєтесь у театр: у Луцьку запрошують на комедійну оперету «Сільва»
Сьогодні, 14:40
Підліток на Волині зник вдруге: поліція просить про допомогу
Сьогодні, 14:27
Схожі новини
Сумний день: лучани попрощалися із Героєм Олександром Повхом Сумний день: лучани попрощалися із Героєм Олександром Повхом
Сьогодні, 13:19
На Волині провели в останню путь Героя Анатолія Ковальчука На Волині провели в останню путь Героя Анатолія Ковальчука
Сьогодні, 11:28
Поліг на Курщині: у громаді під Луцьком попрощалися з Героєм Поліг на Курщині: у громаді під Луцьком попрощалися з Героєм
13 вересень, 2024, 13:50
Волиняни попрощалися з Героєм Валерієм Осіповим Волиняни попрощалися з Героєм Валерієм Осіповим
12 вересень, 2024, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині у 10 селах частково не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 15:44
 0
«МХП-Баффало» та БФ «МХП-Громаді» — надійні партнери у розвитку громад
Сьогодні, 15:35
 0
Росія завдала ракетного удару по місту Суми: пошкоджені багатоповерхівки та школа
Сьогодні, 15:23
 0
Вбивав на християнські свята: про найстрашнішого маніяка Волині випустили відео
Сьогодні, 15:10
 0
На Волині поховали воїна, який поліг у бою в Торецьку
Сьогодні, 14:56
 0
Медіа
відео
1/8