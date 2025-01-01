У Торецьку поліг Герой з Волині Дмитро Дмитрук

Дмитро Якович Дмитрук (02.05.1988 р.н.).



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"На захист рідної землі Дмитро став за покликом власного серця, підписавши в квітні 2024 року контракт. Боронив Україну у складі 100 бригади. Останній бій Дмитро Дмитрук прийняв 20 березня у Торецьку Донецької області", - йдеться в повідомленні.



У зв'язку з трагічною подією у Турійській громаді з 21 по 23 березня оголошується триденна жалоба.



"Висловлюємо щире співчуття дружині, синам, мамі, братові і сестрі, близьким, друзям Дмитра. Розділяємо з вами біль від непоправної втрати", - зазначають у громаді.



За попередньою інформацією, траурний кортеж із тілом Героя у село Радовичі прибуде сьогодні, 21 березня, у другій половині дня. Чин поховання захисника відбудеться завтра, 22 березня.



Вічна пам'ять і шана Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У російсько-українській війні загинув волинянин з села Радовичі(02.05.1988 р.н.).Про це повідомили у Турійській громаді."На захист рідної землі Дмитро став за покликом власного серця, підписавши в квітні 2024 року контракт. Боронив Україну у складі 100 бригади. Останній бій Дмитро Дмитрук прийняв 20 березня у Торецьку Донецької області", - йдеться в повідомленні.У зв'язку з трагічною подією у Турійській громаді з 21 по 23 березня оголошується триденна жалоба."Висловлюємо щире співчуття дружині, синам, мамі, братові і сестрі, близьким, друзям Дмитра. Розділяємо з вами біль від непоправної втрати", - зазначають у громаді.За попередньою інформацією, траурний кортеж із тілом Героя у село Радовичі прибуде сьогодні, 21 березня, у другій половині дня. Чин поховання захисника відбудеться завтра, 22 березня.Вічна пам'ять і шана Герою!

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