У Торецьку поліг Герой з Волині Дмитро Дмитрук

У Торецьку поліг Герой з Волині Дмитро Дмитрук
У російсько-українській війні загинув волинянин з села Радовичі Дмитро Якович Дмитрук (02.05.1988 р.н.).

Про це повідомили у Турійській громаді.

"На захист рідної землі Дмитро став за покликом власного серця, підписавши в квітні 2024 року контракт. Боронив Україну у складі 100 бригади. Останній бій Дмитро Дмитрук прийняв 20 березня у Торецьку Донецької області", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з трагічною подією у Турійській громаді з 21 по 23 березня оголошується триденна жалоба.

"Висловлюємо щире співчуття дружині, синам, мамі, братові і сестрі, близьким, друзям Дмитра. Розділяємо з вами біль від непоправної втрати", - зазначають у громаді.

За попередньою інформацією, траурний кортеж із тілом Героя у село Радовичі прибуде сьогодні, 21 березня, у другій половині дня. Чин поховання захисника відбудеться завтра, 22 березня.

Вічна пам'ять і шана Герою!

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Теги: Україна, росія, війна, Волинь
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