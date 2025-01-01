У Торецьку поліг Герой з Волині Дмитро Дмитрук
Сьогодні, 10:03
У російсько-українській війні загинув волинянин з села Радовичі Дмитро Якович Дмитрук (02.05.1988 р.н.).
Про це повідомили у Турійській громаді.
"На захист рідної землі Дмитро став за покликом власного серця, підписавши в квітні 2024 року контракт. Боронив Україну у складі 100 бригади. Останній бій Дмитро Дмитрук прийняв 20 березня у Торецьку Донецької області", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з трагічною подією у Турійській громаді з 21 по 23 березня оголошується триденна жалоба.
"Висловлюємо щире співчуття дружині, синам, мамі, братові і сестрі, близьким, друзям Дмитра. Розділяємо з вами біль від непоправної втрати", - зазначають у громаді.
За попередньою інформацією, траурний кортеж із тілом Героя у село Радовичі прибуде сьогодні, 21 березня, у другій половині дня. Чин поховання захисника відбудеться завтра, 22 березня.
Вічна пам'ять і шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Турійській громаді.
"На захист рідної землі Дмитро став за покликом власного серця, підписавши в квітні 2024 року контракт. Боронив Україну у складі 100 бригади. Останній бій Дмитро Дмитрук прийняв 20 березня у Торецьку Донецької області", - йдеться в повідомленні.
У зв'язку з трагічною подією у Турійській громаді з 21 по 23 березня оголошується триденна жалоба.
"Висловлюємо щире співчуття дружині, синам, мамі, братові і сестрі, близьким, друзям Дмитра. Розділяємо з вами біль від непоправної втрати", - зазначають у громаді.
За попередньою інформацією, траурний кортеж із тілом Героя у село Радовичі прибуде сьогодні, 21 березня, у другій половині дня. Чин поховання захисника відбудеться завтра, 22 березня.
Вічна пам'ять і шана Герою!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«росію треба позбавити можливості загрожувати Україні та всій Європі», - Кличко на безпековому заході в Німеччині
Сьогодні, 10:56
Представники України та росії під час переговорів можуть сидіти в різних кімнатах, - Келлог
Сьогодні, 10:39
У Торецьку поліг Герой з Волині Дмитро Дмитрук
Сьогодні, 10:03
Росія масовано атакувала Одесу дронами: поранені діти
Сьогодні, 09:05