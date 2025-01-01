«росію треба позбавити можливості загрожувати Україні та всій Європі», - Кличко на безпековому заході в Німеччині

«росію треба позбавити можливості загрожувати Україні та всій Європі», - Кличко на безпековому заході в Німеччині
росію треба позбавити можливості загрожувати Україні та Європі, інакше війна може стати реальністю європейського життя.

Про це заявив Віталій Кличко під час дискусії «Україна й Європа. Подолання спільних викликів» в Німеччині.

«Виступили з Володимиром на великому заході в Німеччині, де обговорюють безпеку та стійкість Європи. Взяли участь в окремій дискусії «Україна й Європа. Подолання спільних викликів». Зокрема, підкреслив, що війна має завершитися не за будь-яких умов, а за прийнятних для України та її партнерів. Ключове питання: росію треба позбавити можливості загрожувати Україні та всій Європі. Інакше війна може стати реальністю європейського життя. І це наші партнери починають розуміти», - повідомив Віталій Кличко.

Він також наголосив, що разом із військовою допомогою Україні необхідно посилювати й важелі економічного впливу на росію - санкції. А також надати безпекові гарантії Україні.

«Важливо: будь-який «план миру» має включати повагу до територіальної цілісності України та безпекові гарантії. Інакше це буде шлях до нових війн та конфліктів на європейському континенті», - зазначив Кличко.

Також Віталій Кличко поспілкувався з представниками великого бізнесу Німеччини, зокрема з виробниками дронів, які потрібні Україні.

«Наголошував, що ми підтримуємо європейських партнерів у намаганні радикально посилити свої оборонні спроможності та посилити допомогу Україні. Але необхідно, щоб заяви оперативно підкріплювалися конкретними діями. Саме це забезпечить Європі чільне місце за столом переговорів щодо припинення війни в Україні», - підкреслив Віталій Кличко.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко бере участь у щорічному заході «День підприємців» у Німеччині, який зібрав понад 600 представників великого бізнесу, політики та громадськості.

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