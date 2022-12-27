У Луцьку планують відремонтувати міст на вулиці Шевченка





Аварійною є тротуарна частина мосту на вул. Шевченка у Луцьку, зазначив Ігор Поліщук під час звіту за 2024 рік. Раніше були плани розширити його для того, щоб збільшити пропускну здатність, зробивши три смуги, пише



Але фахівці з ЛНТУ виконали комп’ютерне моделювання і прорахували, що кільце, яке знаходиться на перехресті вул. Набережної і Шевченка, не дасть можливості збільшити пропускну здатність розширенням мосту на одну смугу.



«Тому ми виділили кошти і провели тендер на ремонт тротуарів, швів та поруччя. Плануємо виконати роботу цього року. Можливо, доведеться міст перекрити. Сподіваємося, що нам вдасться налагодити такий режим, щоб це перекриття не займало надто багато часу», — розповів міський голова.



Тендер на ремонт мосту департамент ЖКГ Луцької міськради провів у лютому. Переможцем стало ТОВ «РБП Транс-Мост». Очікувана вартість робіт — 3, 655 млн грн.



Що планують зробити:



перекрити міст (робитимуть це для кожної смуги по черзі);



відновити тротуарну частину;



встановити металеве огородження.



До слова, ремонт мосту планували розпочати у 2022 році, на перший етап робіт мали виділити 10 млн грн. Міст хотіли розширити до трьох смуг, відремонтувати тротуари тощо. Планували на рік закрити на ремонт, але через повномасштабне вторгнення ці плани скасували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міст через річку Стир на вул. Шевченка у Луцьку будуть ремонтувати. Його частково перекриватимуть на час ремонту.Аварійною є тротуарна частина мосту на вул. Шевченка у Луцьку, зазначив Ігор Поліщук під час звіту за 2024 рік. Раніше були плани розширити його для того, щоб збільшити пропускну здатність, зробивши три смуги, пише misto.media Але фахівці з ЛНТУ виконали комп’ютерне моделювання і прорахували, що кільце, яке знаходиться на перехресті вул. Набережної і Шевченка, не дасть можливості збільшити пропускну здатність розширенням мосту на одну смугу.«Тому ми виділили кошти і провели тендер на ремонт тротуарів, швів та поруччя. Плануємо виконати роботу цього року. Можливо, доведеться міст перекрити. Сподіваємося, що нам вдасться налагодити такий режим, щоб це перекриття не займало надто багато часу», — розповів міський голова.Тендер на ремонт мосту департамент ЖКГ Луцької міськради провів у лютому. Переможцем стало ТОВ «РБП Транс-Мост». Очікувана вартість робіт — 3, 655 млн грн.перекрити міст (робитимуть це для кожної смуги по черзі);відновити тротуарну частину;встановити металеве огородження.До слова, ремонт мосту планували розпочати у 2022 році, на перший етап робіт мали виділити 10 млн грн. Міст хотіли розширити до трьох смуг, відремонтувати тротуари тощо. Планували на рік закрити на ремонт, але через повномасштабне вторгнення ці плани скасували.

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