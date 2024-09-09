У Луцьку чоловік стріляв з пістолета на автостанції
Сьогодні, 12:18
Стріляв на автостанції: на Волині поліцейські оперативно встановили особу зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Інцидент трапився учора, 20 березня, у Луцьку.
Невідомий, перебуваючи в приміщенні автостанції № 1, здійснив постріл у підлогу із стартового пістолета.
На місце прибули наряди поліції, зловмисника затримали. Ним виявився 43-річний місцевий житель. Стартовий пістолет вилучили, його направили на дослідження.
За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції.
Інцидент трапився учора, 20 березня, у Луцьку.
Невідомий, перебуваючи в приміщенні автостанції № 1, здійснив постріл у підлогу із стартового пістолета.
На місце прибули наряди поліції, зловмисника затримали. Ним виявився 43-річний місцевий житель. Стартовий пістолет вилучили, його направили на дослідження.
За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Коментарі 1
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