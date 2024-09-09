У Луцьку чоловік стріляв з пістолета на автостанції





Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Інцидент трапився учора, 20 березня, у Луцьку.



Невідомий, перебуваючи в приміщенні автостанції № 1, здійснив постріл у підлогу із стартового пістолета.



На місце прибули наряди поліції, зловмисника затримали. Ним виявився 43-річний місцевий житель. Стартовий пістолет вилучили, його направили на дослідження.



За фактом хуліганства слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.

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