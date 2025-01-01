Поблизу Луцька 49-річний водій на смерть збив велосипедиста

Поблизу Луцька 49-річний водій на смерть збив велосипедиста
Слідчі зʼясовують обставини летальної ДТП у селі Рованці.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія сталася учора, близько 22 години, на вулиці Об’їзній.

49-річний водій автомобіля Ford наїхав на велосипедиста, який переїжджав дорогу. Він загинув на місці події, особу чоловіка встановили - це 72-річний місцевий мешканець.

Водій за кермом був тверезий.
Поблизу Луцька 49-річний водій на смерть збив велосипедиста

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. В рамках досудового розслідування буде зʼясовано усі обставини ДТП.
Поблизу Луцька 49-річний водій на смерть збив велосипедиста

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Теги: Волинь, ДТП
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