38-річний волинянин пограбував магазин

38-річний волинянин пограбував магазин
Обікрав магазин на понад 40 тисяч гривень: на Волині оперативники затримали зловмисника.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що у Ковелі невідомий пошкодив двері магазину та викрав з приміщення побутові інструменти і гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 40 тис. грн.

Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 38-річний ковельчанин. Частину викрадених речей вилучили.

На місці працювали кінологи із службовою собакою.

Зловмисника затримали у процесуальному порядку.

За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Волинь, пограбування
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