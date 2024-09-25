38-річний волинянин пограбував магазин
Сьогодні, 13:00
Обікрав магазин на понад 40 тисяч гривень: на Волині оперативники затримали зловмисника.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що у Ковелі невідомий пошкодив двері магазину та викрав з приміщення побутові інструменти і гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 40 тис. грн.
Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 38-річний ковельчанин. Частину викрадених речей вилучили.
На місці працювали кінологи із службовою собакою.
Зловмисника затримали у процесуальному порядку.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що у Ковелі невідомий пошкодив двері магазину та викрав з приміщення побутові інструменти і гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 40 тис. грн.
Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 38-річний ковельчанин. Частину викрадених речей вилучили.
На місці працювали кінологи із службовою собакою.
Зловмисника затримали у процесуальному порядку.
За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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