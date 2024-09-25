38-річний волинянин пограбував магазин

Обікрав магазин на понад 40 тисяч гривень: на Волині оперативники затримали зловмисника.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора до поліції надійшло повідомлення про те, що у Ковелі невідомий пошкодив двері магазину та викрав з приміщення побутові інструменти і гроші. Сума завданих матеріальних збитків становить понад 40 тис. грн.Поліцейські оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 38-річний ковельчанин. Частину викрадених речей вилучили.На місці працювали кінологи із службовою собакою.Зловмисника затримали у процесуальному порядку.За фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України.Вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.Досудове розслідування триває.