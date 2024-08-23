На Волині чоловік травмувався під час ремонту супутникової антени: викликали рятувальників

На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався, ремонтуючи супутникову антену.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.21 березня вранці у селищі Маневичі на козирку житлового будинку між 1 і 2 поверхом застрягла людина. Чоловік, 1974 року народження, травмувався під час ремонту супутникової антени: він упав на бетонну конструкцію й травмував голову.На місце події спрямували рятувальників 13-ї ДПРЧ, які надали потерпілому першу медичну допомогу, помістили на ноші й разом з працівниками інших екстрених служб транспортували до карети швидкої.Чоловіка госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовують.