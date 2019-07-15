«Про те, що у доньки синдром Дауна, дізнались одразу після її народження»: історія родини з Луцька

«Про те, що у доньки синдром Дауна, дізнались одразу після її народження»: історія родини з Луцька
Подружжя Савкевичів із Луцька виховує доньку з синдромом Дауна. Зараз їхній Оксані – 26 років. Вона відвідує громадську організацію "Даун-синдром" та малює картини.

Про свою доньку та її виховання Суспільному розповіли Ірина та Юрій Савкевичі.

Про те, що у доньки синдром Дауна, дізналась одразу після її народження, каже мама Ірина. Це було неочікувано, але у відчай не впала, бо мала підтримку рідних і близьких.

"Ми прийняли так, як воно є. В нас родина велика, підтримка була. Тоді було не те що зараз і організації є, і ще щось, а там ти — сам на сам. Зайшли там, почитали десь щось і самі старалися. Коли тебе підтримують, то воно якось проходить так, як у всіх", — говорить мама.

Оксана росла, каже тато, й нічим не відрізнялася від інших дітей.

"Ми навіть не стикалися з такою хворобою, звідкись цей ген взявся. У розвитку вона не відставала, ходити ми почали в 11 місяців, вона пішла, розмовляти теж вчилася", — каже батько Юрій Савкевич.

Оксана ходила у спеціальний дитячий садочок, розповідає мама, там з донькою займалися спеціалісти, потім вона навчалася у реабілітаційному центрі. Оксана Савкевич закінчила 9 класів звичайної загальноосвітньої школи № 7 у Луцьку.

"Велику роль в її житті зіграла вчителька, яка жила у нас по сусідству. Вона працювала в 7 школі й вона каже: "Іра, спробуймо, давай я візьму її вчити". Не відразу виходило. Вона й читає, вона пише, хай з помилками, але можна прочитати. Потім ми вдома продовжили навчання", — каже мама.

Оксана ходила у спеціальний дитячий садочок, розповідає мама, там з донькою займалися спеціалісти, потім вона навчалася у реабілітаційному центрі. Оксана Савкевич закінчила 9 класів звичайної загальноосвітньої школи № 7 у Луцьку.

"Велику роль в її житті зіграла вчителька, яка жила у нас по сусідству. Вона працювала в 7 школі й вона каже: "Іра, спробуймо, давай я візьму її вчити". Не відразу виходило. Вона й читає, вона пише, хай з помилками, але можна прочитати. Потім ми вдома продовжили навчання", — каже мама.
«Про те, що у доньки синдром Дауна, дізнались одразу після її народження»: історія родини з Луцька

В області з синдромом Дауна зареєстровані 245 дітей різного віку, каже заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. На 700-800 новонароджених виявляють приблизно один випадок цієї генетичної аномалії. З її слів, торік на Волині народилося 14 дітей з синдромом Дауна.

Довідково: Синдром Дауна — це не спадкове захворювання, це генетична аномалія, тобто коли звичною для людини є набір з 46 хромосом, половина від мами, половина від тата, а це просто додаткова лишня утворюється.

Нині доступна пренатальна діагностика у всіх медичних закладах, які працюють за пакетом ведення вагітності й проводиться скринінг, як в першому триместрі, так і в другому, це ультразвукова діагностика і додатково проводиться обстеження біохімічне на певні білки.

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Теги: Волинь, синдром Дауна
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