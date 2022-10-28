На Волині безхатченку повернули родину, яка розшукувала його 15 років

На Волині безхатченку повернули родину, яка розшукувала його 15 років
На Волині безхатченку повернули родину.

Про це повідомили на сторінці КУ «Центр надання соціальних послуг» Горохівської міської ради.

Відділу соціального захисту та ветеранської політики надійшло повідомлення, що в реанімаційному відділенні Горохівської багатопрофільної лікарні знаходиться хворий безхатченко, Мельницький Степан Степанович, без документів, без місця проживання.

До хворого у лікарню виїхали директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Климчук Микола Богданович та спеціаліст міської ради Міндюк Ліна Євгенівна, щоб з’ясувати його дані та родинні зв’язки.

З невідомих причин чоловік втратив зв’язок з рідними, загубив документи, не мав постійного місця проживання. Через стан здоров’я, знаходився у інфекційному відділенні, потім його перевели в реанімаційне відділення у важкому стані, де надали допомогу і пролікували.

Через соцмережі оперативно знайшли родину Мельницького.

Сестра Валентина і його племінниця Олена шукали його 15 років, подавали на різні передачі по розшуку людей, поліцію, на кордоні, так як він колись їздив на заробітки, і все було марно.

Мама Степана померла 5 років назад, шукала його, на жаль, так і не побачила сина. На наступний день зі сльозами радості на очах і великою вдячністю приїхала сестра і забрала брата з лікарні.
На Волині безхатченку повернули родину, яка розшукувала його 15 років

«Щиро від душі дякуємо всім за допомогу. Це неймовірно важливо для нас, що ви знайшли мені брата і дядька для моїх дітей», - зазначила вона.
На Волині безхатченку повернули родину, яка розшукувала його 15 років

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Теги: Волинь, безхатько
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