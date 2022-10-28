На Волині безхатченку повернули родину, яка розшукувала його 15 років
Сьогодні, 15:04
На Волині безхатченку повернули родину.
Про це повідомили на сторінці КУ «Центр надання соціальних послуг» Горохівської міської ради.
Відділу соціального захисту та ветеранської політики надійшло повідомлення, що в реанімаційному відділенні Горохівської багатопрофільної лікарні знаходиться хворий безхатченко, Мельницький Степан Степанович, без документів, без місця проживання.
До хворого у лікарню виїхали директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Климчук Микола Богданович та спеціаліст міської ради Міндюк Ліна Євгенівна, щоб з’ясувати його дані та родинні зв’язки.
З невідомих причин чоловік втратив зв’язок з рідними, загубив документи, не мав постійного місця проживання. Через стан здоров’я, знаходився у інфекційному відділенні, потім його перевели в реанімаційне відділення у важкому стані, де надали допомогу і пролікували.
Через соцмережі оперативно знайшли родину Мельницького.
Сестра Валентина і його племінниця Олена шукали його 15 років, подавали на різні передачі по розшуку людей, поліцію, на кордоні, так як він колись їздив на заробітки, і все було марно.
Мама Степана померла 5 років назад, шукала його, на жаль, так і не побачила сина. На наступний день зі сльозами радості на очах і великою вдячністю приїхала сестра і забрала брата з лікарні.
«Щиро від душі дякуємо всім за допомогу. Це неймовірно важливо для нас, що ви знайшли мені брата і дядька для моїх дітей», - зазначила вона.
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Про це повідомили на сторінці КУ «Центр надання соціальних послуг» Горохівської міської ради.
Відділу соціального захисту та ветеранської політики надійшло повідомлення, що в реанімаційному відділенні Горохівської багатопрофільної лікарні знаходиться хворий безхатченко, Мельницький Степан Степанович, без документів, без місця проживання.
До хворого у лікарню виїхали директор КУ «Центр надання соціальних послуг» Климчук Микола Богданович та спеціаліст міської ради Міндюк Ліна Євгенівна, щоб з’ясувати його дані та родинні зв’язки.
З невідомих причин чоловік втратив зв’язок з рідними, загубив документи, не мав постійного місця проживання. Через стан здоров’я, знаходився у інфекційному відділенні, потім його перевели в реанімаційне відділення у важкому стані, де надали допомогу і пролікували.
Через соцмережі оперативно знайшли родину Мельницького.
Сестра Валентина і його племінниця Олена шукали його 15 років, подавали на різні передачі по розшуку людей, поліцію, на кордоні, так як він колись їздив на заробітки, і все було марно.
Мама Степана померла 5 років назад, шукала його, на жаль, так і не побачила сина. На наступний день зі сльозами радості на очах і великою вдячністю приїхала сестра і забрала брата з лікарні.
«Щиро від душі дякуємо всім за допомогу. Це неймовірно важливо для нас, що ви знайшли мені брата і дядька для моїх дітей», - зазначила вона.
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