Змінилася вартість вхідного квитка до Луцького замку





До цього дорослий квиток коштував 80 грн, зараз — 100 грн, але дитячий квиток (також для пенсіонерів та студентів) був 60 грн, а зараз — 50 грн.



Відбулося збалансування цін, пояснив у коментарі Віктор Баюк.



За його словами, 60% відвідувачів — дорослі, 40% — діти.



Ціна вхідного квитка у замок — одна з найнижчих в Україні (якщо порівнювати з Хотинською чи Кам’янець-Подільською фортецями), каже Баюк.



Для дітей дошкільного віку та пільговим категоріям громадян — безплатно.



Якщо відвідувачі хочуть замовити екскурсію, то додатково до вартості вхідного квитка треба доплатити ще 50 грн, незалежно від того, дорослий квиток чи дитячий.



У замку є послуга індивідуальних екскурсій. Зараз вона коштує 500 грн, до 1 лютого була 400 грн.



Тут також організовують і благодійні екскурсії. Для цього треба попередньо звернутися до адміністрації заповідника.



Графік роботи:



щодня з 10:00 до 17:00.



Від 1 квітня замок перейде на літній період, працюватиме з 10:00 до 18:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від 1 лютого 2025 року змінилася вартість вхідного квитка у Луцький замок.До цього дорослий квиток коштував 80 грн, зараз — 100 грн, але дитячий квиток (також для пенсіонерів та студентів) був 60 грн, а зараз — 50 грн.Відбулося збалансування цін, пояснив у коментарі misto.media директор державного історико-культурного заповідника у ЛуцькуЗа його словами, 60% відвідувачів — дорослі, 40% — діти.Ціна вхідного квитка у замок — одна з найнижчих в Україні (якщо порівнювати з Хотинською чи Кам’янець-Подільською фортецями), каже Баюк.Для дітей дошкільного віку та пільговим категоріям громадян — безплатно.Якщо відвідувачі хочуть замовити екскурсію, то додатково до вартості вхідного квитка треба доплатити ще 50 грн, незалежно від того, дорослий квиток чи дитячий.У замку є послуга індивідуальних екскурсій. Зараз вона коштує 500 грн, до 1 лютого була 400 грн.Тут також організовують і благодійні екскурсії. Для цього треба попередньо звернутися до адміністрації заповідника.щодня з 10:00 до 17:00.Від 1 квітня замок перейде на літній період, працюватиме з 10:00 до 18:00.

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