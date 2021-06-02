Змінилася вартість вхідного квитка до Луцького замку

Змінилася вартість вхідного квитка до Луцького замку
Від 1 лютого 2025 року змінилася вартість вхідного квитка у Луцький замок.

До цього дорослий квиток коштував 80 грн, зараз — 100 грн, але дитячий квиток (також для пенсіонерів та студентів) був 60 грн, а зараз — 50 грн.

Відбулося збалансування цін, пояснив у коментарі misto.media директор державного історико-культурного заповідника у Луцьку Віктор Баюк.

За його словами, 60% відвідувачів — дорослі, 40% — діти.

Ціна вхідного квитка у замок — одна з найнижчих в Україні (якщо порівнювати з Хотинською чи Кам’янець-Подільською фортецями), каже Баюк.

Для дітей дошкільного віку та пільговим категоріям громадян — безплатно.

Якщо відвідувачі хочуть замовити екскурсію, то додатково до вартості вхідного квитка треба доплатити ще 50 грн, незалежно від того, дорослий квиток чи дитячий.

У замку є послуга індивідуальних екскурсій. Зараз вона коштує 500 грн, до 1 лютого була 400 грн.

Тут також організовують і благодійні екскурсії. Для цього треба попередньо звернутися до адміністрації заповідника.

Графік роботи:

щодня з 10:00 до 17:00.

Від 1 квітня замок перейде на літній період, працюватиме з 10:00 до 18:00.

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Теги: Луцький замок, квиток
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