В окупованому Скадовську вибухнуло авто з російськими офіцерами, — ГУР МО
Сьогодні, 16:39
У Скадовську, що в тимчасово окупованій частині Херсонської області, вибухнула автівка, у якій перебували два російських офіцери.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, пише Громадське.
Там розповіли, що вибух стався ще 20 березня, приблизно о 20:40.
За повідомленням розвідників, унаслідок вибуху від машини «залишилася груда покрученого металу».
«ГУР МО України нагадує: за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», — заявили у відомстві.
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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, пише Громадське.
Там розповіли, що вибух стався ще 20 березня, приблизно о 20:40.
За повідомленням розвідників, унаслідок вибуху від машини «залишилася груда покрученого металу».
«ГУР МО України нагадує: за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», — заявили у відомстві.
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