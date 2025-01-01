В окупованому Скадовську вибухнуло авто з російськими офіцерами, — ГУР МО

В окупованому Скадовську вибухнуло авто з російськими офіцерами, — ГУР МО
У Скадовську, що в тимчасово окупованій частині Херсонської області, вибухнула автівка, у якій перебували два російських офіцери.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, пише Громадське.

Там розповіли, що вибух стався ще 20 березня, приблизно о 20:40.

За повідомленням розвідників, унаслідок вибуху від машини «залишилася груда покрученого металу».

«ГУР МО України нагадує: за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», — заявили у відомстві.

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Теги: Росія, Україна, війна
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