В окупованому Скадовську вибухнуло авто з російськими офіцерами, — ГУР МО





Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, пише



Там розповіли, що вибух стався ще 20 березня, приблизно о 20:40.



За повідомленням розвідників, унаслідок вибуху від машини «залишилася груда покрученого металу».



«ГУР МО України нагадує: за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», — заявили у відомстві.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Скадовську, що в тимчасово окупованій частині Херсонської області, вибухнула автівка, у якій перебували два російських офіцери.Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони, пише Громадське Там розповіли, що вибух стався ще 20 березня, приблизно о 20:40.За повідомленням розвідників, унаслідок вибуху від машини «залишилася груда покрученого металу».«ГУР МО України нагадує: за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата», — заявили у відомстві.

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