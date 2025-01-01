Хотів помститися за загиблого друга: історія 21-річного бійця волинської 100 ОМБр

Хотів помститися за загиблого друга: історія 21-річного бійця волинської 100 ОМБр
Максиму — 21 рік, у військо він вперше потрапив у 18 років. Спершу служив у складі добровольчого корпусу "Правий сектор", нині — у волинській 100 окремій механізованій бригаді.

Історію військовослужбовця 21 березня розповіли у пресцентрі бригади, пише Суспільне.

Максим пригадує, у перший день повномасштабного вторгнення він захищав диплом. За порадою друга, через декілька тижнів пішов у добровольчий корпус.

"Я залюбки погодився служити, — говорить боєць. — Згодом відправився на військові навчання, де мені сказали, що я ще зовсім юний і відправили додому".
Невдовзі Максим отримав звістку про загибель найкращого друга, який воював на Запорізькому напрямку в складі одного з підрозділів сил оборони. Аби помститися за смерть товариша — підписав контракт із ЗСУ, в навчальному центрі отримав позивний "Хакер", бо скрізь був із ноутбуком.

"Я потрапив на війну у 18 років і у своєму житті нічого, окрім війни не бачив. Я живу війною. Зараз у мене мета одна:"«Захистити свою країну". А ось після перемоги хочу створити сім’ю – дуже сподіваюся, що моя мрія здійсниться", — додає захисник.
Із 2024 року Максим виконує бойові завдання на посаді оператора БпЛА батареї управління та артилерійської розвідки 100 бригади.

Військовий каже: іноді перед екраном доводиться проводити по 12 годин на добу, але трапляються випадки, коли бойові завдання змінюються.

"На околицях Щербинівки мені довелося брати участь в евакуації побратима. Складність операції полягала в тому, що процес відбувався під час танкової дуелі, між двох вогнів. Наші танкісти виявилися вправнішими і пораненого побратима нам вдалося вивести з поля бою", – пригадує оператор БпЛА.

Контракт Максима зі Збройними силами невдовзі закінчується, але військовослужбовець планує його продовжити.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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