В Маневичах чоловік на очах у дітей порізав колишню дружину: на суді жінка пробачила кривдника





Того дня місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час конфлікту з колишньою дружиною наніс їй удар кухонним ножем просто в шию. А сталося все на очах у трьох неповнолітніх дітей.



Днями, 18 березня, волинянину



Деталі нападу

За матеріалами суду, у той вечір чоловік перебував у квартирі разом із колишньою дружиною та їхніми спільними дітьми. Під час сварки він спершу вдарив жінку долонею в обличчя, а потім вхопився за ніж і наніс удар в ділянку шиї.



Наслідки виявилися серйозними: потерпіла отримала проникаюче поранення з ушкодженням спинного мозку, що спричинило частковий параліч нижніх кінцівок та інші ускладнення.



Судове засідання

Під час слухання обвинувачений визнав свою провину та висловив щире каяття.



Потерпіла ж в суді зазначила, пробачила колишнього чоловіка. Сказала, що не має до нього претензій, оскільки він допомагає їй фінансово та опікується родиною. Жінка навіть просила не призначати йому реальне покарання, оскільки не може працювати й потребує його підтримки.



Суд врахував як пом’якшувальні обставини щире каяття обвинуваченого, його сприяння слідству та часткове відшкодування збитків. Водночас обтяжуючими факторами стали стан алкогольного сп’яніння під час злочину, факт його вчинення щодо колишньої дружини та в присутності спільних дітей.



Вирок суду

Феміда визнала підсудного винним за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України та призначив йому п'ять років позбавлення волі. Однак, покарання замінили на випробувальний термін у три роки. Якщо за цей час він не вчинить нового злочину, тюремного ув'язнення вдасться уникнути.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Маневицький районний суд розглянув справу про злочин, що стався 27 жовтня 2024 року.Того дня місцевий житель, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, під час конфлікту з колишньою дружиною наніс їй удар кухонним ножем просто в шию. А сталося все на очах у трьох неповнолітніх дітей.Днями, 18 березня, волинянину винесли вирок За матеріалами суду, у той вечір чоловік перебував у квартирі разом із колишньою дружиною та їхніми спільними дітьми. Під час сварки він спершу вдарив жінку долонею в обличчя, а потім вхопився за ніж і наніс удар в ділянку шиї.Наслідки виявилися серйозними: потерпіла отримала проникаюче поранення з ушкодженням спинного мозку, що спричинило частковий параліч нижніх кінцівок та інші ускладнення.Під час слухання обвинувачений визнав свою провину та висловив щире каяття.Потерпіла ж в суді зазначила, пробачила колишнього чоловіка. Сказала, що не має до нього претензій, оскільки він допомагає їй фінансово та опікується родиною. Жінка навіть просила не призначати йому реальне покарання, оскільки не може працювати й потребує його підтримки.Суд врахував як пом’якшувальні обставини щире каяття обвинуваченого, його сприяння слідству та часткове відшкодування збитків. Водночас обтяжуючими факторами стали стан алкогольного сп’яніння під час злочину, факт його вчинення щодо колишньої дружини та в присутності спільних дітей.Феміда визнала підсудного винним за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України та призначив йому п'ять років позбавлення волі. Однак, покарання замінили на випробувальний термін у три роки. Якщо за цей час він не вчинить нового злочину, тюремного ув'язнення вдасться уникнути.

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