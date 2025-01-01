Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 22 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 22 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 13-15° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 11-16° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 22 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 13-15° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 11-16° тепла.
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