Повідомили про загибель біля Бахмута воїна з Волині Вячеслава Гладуна





Про це повідомляють на сторінці Велицької громади у фейсбуці.



"Стало відомо про смерть нашого Захисника із села Підліси – ГЛАДУНА Вячеслава Григоровича 18.03.1973р.н., заступника командира бойової машини який рахувався безвісті зниклим з 09 лютого 2025р виконуючи бойове завдання біля н.п. Веселе Бахмутського р-ну Донецької області", - йдеться на сторінці громади.



Про дату та час прощання повідомлять згодом.



Розпорядженням сільського голови у громаді оголошено триденну жалобу.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чергова сумна звістка сколихнула Волинь та Велицьку громаду. Стало відомо про загибель воїна-краянина.Про це повідомляють на сторінці Велицької громади у фейсбуці."Стало відомо про смерть нашого Захисника із села Підліси –18.03.1973р.н., заступника командира бойової машини який рахувався безвісті зниклим з 09 лютого 2025р виконуючи бойове завдання біля н.п. Веселе Бахмутського р-ну Донецької області", - йдеться на сторінці громади.Про дату та час прощання повідомлять згодом.Розпорядженням сільського голови у громаді оголошено триденну жалобу.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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