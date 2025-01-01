Повідомили про загибель біля Бахмута воїна з Волині Вячеслава Гладуна
Сьогодні, 21:16
Чергова сумна звістка сколихнула Волинь та Велицьку громаду. Стало відомо про загибель воїна-краянина.
Про це повідомляють на сторінці Велицької громади у фейсбуці.
"Стало відомо про смерть нашого Захисника із села Підліси – ГЛАДУНА Вячеслава Григоровича 18.03.1973р.н., заступника командира бойової машини який рахувався безвісті зниклим з 09 лютого 2025р виконуючи бойове завдання біля н.п. Веселе Бахмутського р-ну Донецької області", - йдеться на сторінці громади.
Про дату та час прощання повідомлять згодом.
Розпорядженням сільського голови у громаді оголошено триденну жалобу.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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Про це повідомляють на сторінці Велицької громади у фейсбуці.
"Стало відомо про смерть нашого Захисника із села Підліси – ГЛАДУНА Вячеслава Григоровича 18.03.1973р.н., заступника командира бойової машини який рахувався безвісті зниклим з 09 лютого 2025р виконуючи бойове завдання біля н.п. Веселе Бахмутського р-ну Донецької області", - йдеться на сторінці громади.
Про дату та час прощання повідомлять згодом.
Розпорядженням сільського голови у громаді оголошено триденну жалобу.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
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