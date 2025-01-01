Повідомили про загибель біля Бахмута воїна з Волині Вячеслава Гладуна

Повідомили про загибель біля Бахмута воїна з Волині Вячеслава Гладуна
Чергова сумна звістка сколихнула Волинь та Велицьку громаду. Стало відомо про загибель воїна-краянина.

Про це повідомляють на сторінці Велицької громади у фейсбуці.

"Стало відомо про смерть нашого Захисника із села Підліси – ГЛАДУНА Вячеслава Григоровича 18.03.1973р.н., заступника командира бойової машини який рахувався безвісті зниклим з 09 лютого 2025р виконуючи бойове завдання біля н.п. Веселе Бахмутського р-ну Донецької області", - йдеться на сторінці громади.

Про дату та час прощання повідомлять згодом.

Розпорядженням сільського голови у громаді оголошено триденну жалобу.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Волинь, загибель, Вячеслав Гладун, смерть, війна, Бахмут, Веселе, Висоцьк
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