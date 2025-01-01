На Волині горіло торфовище





Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.



Пожежа в урочищі Піски біля села Погулянка Камінь-Каширського району виявили сьогодні вранці під час моніторингу стану пожежної безпеки в екосистемах.



Загоряння торфу поширилося осередками на площі 0,1 га.



На місці події працювали 9 рятувальників, троє осіб з числа місцевого населення, залучено 3 мотопомпи, на гасіння подавали 6 стволів.

Причину та обставини з'ясовують. Горіння приборкали о 19:39.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рятувальники ліквідували пожежу на торфовищі, виявлену під час аеророзвідки.Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Волинській області.Пожежа в урочищі Піски біля села Погулянка Камінь-Каширського району виявили сьогодні вранці під час моніторингу стану пожежної безпеки в екосистемах.Загоряння торфу поширилося осередками на площі 0,1 га.На місці події працювали 9 рятувальників, троє осіб з числа місцевого населення, залучено 3 мотопомпи, на гасіння подавали 6 стволів.Причину та обставини з'ясовують. Горіння приборкали о 19:39.

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