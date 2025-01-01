Пережила голод і Другу світову війну: історія 100-річної лучанки. ФОТО, ВІДЕО

Раїсі Деркач нещодавно виповнилося 100 років. Родом вона з села Бандурове Гайворонського району на Одещині. У місті Балта на Одещині знайшла кохання — за один день вийшла заміж за офіцера. Пережила голод, Другу світову війну та смерть рідних людей.



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Довгожителька розповіла: познайомилася з майбутнім чоловіком Іваном випадково, коли йшла з університетською подругою на пошту відправити посилку своїм батькам. Ввечері з офіцером пішла в кіно, а вранці під вікнами квартири, де жила Раїса, він зробив пропозицію.



"Я за свого чоловіка вийшла заміж за 12 часов... Йдемо – мороз такий. Капрон, чобіточки, литочки видно, а вони ззаду — два офіцери. Один підходить, бере у мене ящик несе. Каже: "Йдемо назад, а де ми зустрінемося?" Вийшли з кіно, а я жила на квартирі. Тут веранда під склом, і ми з моїм чоловіком до 3 часов простояли. Ми говорили, а він падає на коліна і каже: "Будь моєю женой", — пригадала лучанка.



Зі слів Раїси Деркач, наступного дня наречений їхав на навчання, і передав їй свою зарплату, аби на ці кошти організувати весілля.



"Рано утром він не спав. Він вже в такой бойовій формі заїхав, я ще сплю. Він постукав, ну кажи: "Да чи ні". Я кажу: "Я не знаю, дай мені подумать". А він: "Подивися в вікно". Я дивлюся, а це березень, сніг лапатий лежить, дуло від танка направлене на вікна і 6 солдат дивляться на вікно. А він каже: "Якщо скажеш ні, то зараз цей будинок полетить", — розповіла лучанка.



Разом із чоловіком Раїса Деркач прожила довге життя: обидва в парі кохали один одного. У подружжя мав народитися малюк, однак на терміні 2,5 місяці вагітності Раїса втратила дитину. Це сталося в літньому таборі, де її чоловік командував взводом. Жінка була в землянці, і через негоду отримала запалення — лікарям довелося провести оперативне втручання.

"Я потєряла дитину... А я дуже любила дітей, і дуже хотіла бути мамою. Хотіла побачити, як та дитина до мене йде, як вона каже мені: "Мама", — пригадала жінка. Подружжя вирішило всиновити дитину — так з'явився син Іван, коли йому саме виповнився рік.



Від сина у жінки двоє онуків: один із них помер, як і чоловік, а інший, Олександр Деркач, нині захищає Україну на фронті. Найбільше лучанка мріє про повернення свого онука додому.



Пережила голод та війну: дитинство Раїси Деркач на Одещині

Дитинство Раїси Деркач минуло в Одеській області. Росла із братами й сестрами: було в сім'ї семеро дітей. Батько, з її слів, побудував красиву хату, облаштував двір із садом, оброблював город. За часів Другої світової війни їхня родина потрапила в список на вивезення в Сибір. Згодом зі списку викреслили, адже двоє братів служили в радянській армії.



Все, що батько нажив, розповіла Раїса Деркач, забрали. З їхнього будинку всю сім'ю переселили в невелику хатинку: одна частина хати — для життя, друга частина — як хлів, де була корова і телиця. Коли був масовий голод, діти їли лободу і жито.



"Нас вичоркують з того списка, і пішли розкулачили одного куркуля. Сім’я – 2 дітей, їх розкулачили і в Сибір відправили, а нас туди поселили. Була хатинка, криниця, огород пустий – тільки одна груша і маленька літня літня кухня в дворі. В нас велика хата, два виходи на вулиці. Все забрали, нема нічого!" — пригадала лучанка.



Коли почалась війна, розповіла Раїса Деркач, родина мусила покинути хатину. Батько продав корову, речі, зібрав клумаки та всі разом відправилися в столицю Молдови — Кишинів, де один із синів організовував торгові точки.



"Моєму брату дали ціле хазяйство: хату, коня, і телиці,і качки. Качок було багато, то під заборами яйця несуть. Мама йде з відрами яйця збирає. Мама все время сидить, клумак там, сяде на тому клумачку і цілими днями плаче, яйця там збере, не може їсти. І плаче все время. Все чуже, каже: "У мене моє забрали, а мені дали це", — говорить довгожителька.



Коли родина поверталася з Молдови в Україну, то перед Харковом поїзд зупинився і сталася стрілянина. Тоді, зі слів лучанки, від кулі загинула дружина її рідного брата. Двох її дітей — шестимісячну дівчинку та 3,5-річну дівчинку — тоді ще 17-річна Раїса Деркач забрала з собою. Прихисток їм у селі знайома сім'я.



"Соня з цієї сторони: вона з маленькою дитиною, а я з більшою дочкою сюда. Тут трава, бур’ян, і раптом налітає шість "містер шмідтів", і стріляють по цій посадці. Я була в зимньому пальто, бо брала з собою його, а тоді були такі воротнікі широкі, то мій воротнік дві пулі пробило. Ото вони мали розбомбити ці вагони. Я почула крик дитинки, плаче дитинка, я туди — Соня лежить ранена", — розповіла жінка.

Як живе довгожителька Раїса Деркач зараз і чим займається на дозвіллі



Лучанка Раїса Тарасівна розповіла: любить життя, землю, людей та місто Луцька, де мешкає 63 роки. Пропрацювала жінка впродовж 17 років у міській раді.



Разом із чоловіком мала дачу, і часто після роботи їздила доглядати все, що садили: капусту, буряк, моркву, картоплю. Якби не затерпали руки, говорить пенсіонерка, то пильнувала б дачну ділянку й зараз.



На пенсії, каже довгожителька, сумувати не доводиться. Вдома читає газети без окулярів, листується з друзями, опанувала мобільний телефон. Її племінник Сергій Іщенко із дружиною Надією допомагають по дому, купують продукти та готують їсти. 8 березня лучанка відсвяткувала ювілей.



"Я чувствую, що я не дряхлая старуха! Я ще не старуха. Ще можу поступати в інститут. Не вірю, що мені 100 років... Я виписую газету, читаю від кінця до кінця, пишу багато листів. Я люблю наш Луцьк. Це ж була пустиня, а зараз я їду і любуюсь. Наш Луцьк красивий, і він буде красивіший за Париж", — додала Раїса Тарасівна.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Жительці міста Луцьканещодавно виповнилося 100 років. Родом вона з села Бандурове Гайворонського району на Одещині. У місті Балта на Одещині знайшла кохання — за один день вийшла заміж за офіцера. Пережила голод, Другу світову війну та смерть рідних людей.Про це повідомляє Суспільне. Довгожителька розповіла: познайомилася з майбутнім чоловіком Іваном випадково, коли йшла з університетською подругою на пошту відправити посилку своїм батькам. Ввечері з офіцером пішла в кіно, а вранці під вікнами квартири, де жила Раїса, він зробив пропозицію."Я за свого чоловіка вийшла заміж за 12 часов... Йдемо – мороз такий. Капрон, чобіточки, литочки видно, а вони ззаду — два офіцери. Один підходить, бере у мене ящик несе. Каже: "Йдемо назад, а де ми зустрінемося?" Вийшли з кіно, а я жила на квартирі. Тут веранда під склом, і ми з моїм чоловіком до 3 часов простояли. Ми говорили, а він падає на коліна і каже: "Будь моєю женой", — пригадала лучанка.Зі слів Раїси Деркач, наступного дня наречений їхав на навчання, і передав їй свою зарплату, аби на ці кошти організувати весілля."Рано утром він не спав. Він вже в такой бойовій формі заїхав, я ще сплю. Він постукав, ну кажи: "Да чи ні". Я кажу: "Я не знаю, дай мені подумать". А він: "Подивися в вікно". Я дивлюся, а це березень, сніг лапатий лежить, дуло від танка направлене на вікна і 6 солдат дивляться на вікно. А він каже: "Якщо скажеш ні, то зараз цей будинок полетить", — розповіла лучанка.Разом із чоловіком Раїса Деркач прожила довге життя: обидва в парі кохали один одного. У подружжя мав народитися малюк, однак на терміні 2,5 місяці вагітності Раїса втратила дитину. Це сталося в літньому таборі, де її чоловік командував взводом. Жінка була в землянці, і через негоду отримала запалення — лікарям довелося провести оперативне втручання."Я потєряла дитину... А я дуже любила дітей, і дуже хотіла бути мамою. Хотіла побачити, як та дитина до мене йде, як вона каже мені: "Мама", — пригадала жінка. Подружжя вирішило всиновити дитину — так з'явився син Іван, коли йому саме виповнився рік.Від сина у жінки двоє онуків: один із них помер, як і чоловік, а інший, Олександр Деркач, нині захищає Україну на фронті. Найбільше лучанка мріє про повернення свого онука додому.Дитинство Раїси Деркач минуло в Одеській області. Росла із братами й сестрами: було в сім'ї семеро дітей. Батько, з її слів, побудував красиву хату, облаштував двір із садом, оброблював город. За часів Другої світової війни їхня родина потрапила в список на вивезення в Сибір. Згодом зі списку викреслили, адже двоє братів служили в радянській армії.Все, що батько нажив, розповіла Раїса Деркач, забрали. З їхнього будинку всю сім'ю переселили в невелику хатинку: одна частина хати — для життя, друга частина — як хлів, де була корова і телиця. Коли був масовий голод, діти їли лободу і жито."Нас вичоркують з того списка, і пішли розкулачили одного куркуля. Сім’я – 2 дітей, їх розкулачили і в Сибір відправили, а нас туди поселили. Була хатинка, криниця, огород пустий – тільки одна груша і маленька літня літня кухня в дворі. В нас велика хата, два виходи на вулиці. Все забрали, нема нічого!" — пригадала лучанка.Коли почалась війна, розповіла Раїса Деркач, родина мусила покинути хатину. Батько продав корову, речі, зібрав клумаки та всі разом відправилися в столицю Молдови — Кишинів, де один із синів організовував торгові точки."Моєму брату дали ціле хазяйство: хату, коня, і телиці,і качки. Качок було багато, то під заборами яйця несуть. Мама йде з відрами яйця збирає. Мама все время сидить, клумак там, сяде на тому клумачку і цілими днями плаче, яйця там збере, не може їсти. І плаче все время. Все чуже, каже: "У мене моє забрали, а мені дали це", — говорить довгожителька.Коли родина поверталася з Молдови в Україну, то перед Харковом поїзд зупинився і сталася стрілянина. Тоді, зі слів лучанки, від кулі загинула дружина її рідного брата. Двох її дітей — шестимісячну дівчинку та 3,5-річну дівчинку — тоді ще 17-річна Раїса Деркач забрала з собою. Прихисток їм у селі знайома сім'я."Соня з цієї сторони: вона з маленькою дитиною, а я з більшою дочкою сюда. Тут трава, бур’ян, і раптом налітає шість "містер шмідтів", і стріляють по цій посадці. Я була в зимньому пальто, бо брала з собою його, а тоді були такі воротнікі широкі, то мій воротнік дві пулі пробило. Ото вони мали розбомбити ці вагони. Я почула крик дитинки, плаче дитинка, я туди — Соня лежить ранена", — розповіла жінка.Як живе довгожителька Раїса Деркач зараз і чим займається на дозвілліЛучанка Раїса Тарасівна розповіла: любить життя, землю, людей та місто Луцька, де мешкає 63 роки. Пропрацювала жінка впродовж 17 років у міській раді.Разом із чоловіком мала дачу, і часто після роботи їздила доглядати все, що садили: капусту, буряк, моркву, картоплю. Якби не затерпали руки, говорить пенсіонерка, то пильнувала б дачну ділянку й зараз.На пенсії, каже довгожителька, сумувати не доводиться. Вдома читає газети без окулярів, листується з друзями, опанувала мобільний телефон. Її племінник Сергій Іщенко із дружиною Надією допомагають по дому, купують продукти та готують їсти. 8 березня лучанка відсвяткувала ювілей."Я чувствую, що я не дряхлая старуха! Я ще не старуха. Ще можу поступати в інститут. Не вірю, що мені 100 років... Я виписую газету, читаю від кінця до кінця, пишу багато листів. Я люблю наш Луцьк. Це ж була пустиня, а зараз я їду і любуюсь. Наш Луцьк красивий, і він буде красивіший за Париж", — додала Раїса Тарасівна.

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