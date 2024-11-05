Волинянин ремонтував антену і впав на дах багатоповерхівки. ФОТО
Сьогодні, 20:35
На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався, ремонтуючи супутникову антену.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
21 березня вранці у селищі Маневичі на козирку житлового будинку між 1 і 2 поверхом застрягла людина. Чоловік 1974 року травмувався під час ремонту супутникової антени: він упав на бетонну конструкцію й травмував голову.
На місце події спрямували рятувальників 13-ї ДПРЧ, які надали потерпілому першу медичну допомогу, помістили на ноші й разом з працівниками інших екстрених служб транспортували до карети швидкої.
Чоловіка госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовують.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
21 березня вранці у селищі Маневичі на козирку житлового будинку між 1 і 2 поверхом застрягла людина. Чоловік 1974 року травмувався під час ремонту супутникової антени: він упав на бетонну конструкцію й травмував голову.
На місце події спрямували рятувальників 13-ї ДПРЧ, які надали потерпілому першу медичну допомогу, помістили на ноші й разом з працівниками інших екстрених служб транспортували до карети швидкої.
Чоловіка госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовують.
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