Волинянин ремонтував антену і впав на дах багатоповерхівки. ФОТО

Волинянин ремонтував антену і впав на дах багатоповерхівки. ФОТО
На Волині рятувальники допомогли чоловіку, який травмувався, ремонтуючи супутникову антену.

Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.

21 березня вранці у селищі Маневичі на козирку житлового будинку між 1 і 2 поверхом застрягла людина. Чоловік 1974 року травмувався під час ремонту супутникової антени: він упав на бетонну конструкцію й травмував голову.
Волинянин ремонтував антену і впав на дах багатоповерхівки. ФОТО

На місце події спрямували рятувальників 13-ї ДПРЧ, які надали потерпілому першу медичну допомогу, помістили на ноші й разом з працівниками інших екстрених служб транспортували до карети швидкої.

Чоловіка госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовують.
Волинянин ремонтував антену і впав на дах багатоповерхівки. ФОТО

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Теги: Волинь, Маневичі, Україна, допомога, ДСНС
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