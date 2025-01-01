Смертельна ДТП на Єршова: як покарали водія, що п’яним збив двох пішоходів в Луцьку





Того вечора 27-річний водій Audi A6, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на великій швидкості збив двох пішоходів на вулиці Єршова. Один із них загинув на місці, а інший отримав травми середньої тяжкості.



Півтора року у справі тривало слідство, і ось днями суд оголосив винуватцю своє



Обставини трагедії

У судовому рішенні йдеться, що нетверезий водій рухався містом зі швидкістю понад 50 км/год. Він не зреагував вчасно на появу пішоходів, які йшли попутним напрямком, та здійснив наїзд.



Після ДТП водій не зупинився, не викликав поліцію та швидку, а спробував втекти. У процесі втечі він врізався в автомобіль Daewoo Lanos, після чого його затримали очевидці.



Справою займалося Державне бюро розслідувань, адже винуватець виявився військовим-прикордонником. Тоді у ДБР зазначали, що тест на стан алкогольного сп’яніння на пристрої драгер показав, що рівень алкоголю в крові водія в 10 разів перевищує допустиму норму.





Наслідки аварії

Один із пішоходів 39 років отримав тяжкі травми, зокрема відкриту черепно-мозкову травму, переломи ребер, пошкодження внутрішніх органів, що призвело до його смерті.



Інший 33-річний постраждалий отримав множинні забої та перелом пальців. Його травми кваліфікували як середньої тяжкості.



Судовий вирок

Обвинувачений визнав провину та щиро розкаявся. Він заявив, що не пам’ятає, скільки випив того вечора, але пригадав, що сів за кермо, але поїхати в магазин за цигарками.



Суд врахував його каяття, відшкодування збитків та співпрацю зі слідством. Проте також зафіксував обтяжуючі обставини – керування в нетверезому стані, втечу з місця події та загибель людини.



Врешті, водія визнали винним за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, якщо це спричинило смерть потерпілого) КК України. Чоловіку призначили покарання – 3 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на 6 років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький міськрайонний суд виніс вирок у справі про смертельну ДТП , що сталася 30 серпня 2023 року.Того вечора 27-річний водій Audi A6, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на великій швидкості збив двох пішоходів на вулиці Єршова. Один із них загинув на місці, а інший отримав травми середньої тяжкості.Півтора року у справі тривало слідство, і ось днями суд оголосив винуватцю своє остаточне рішення У судовому рішенні йдеться, що нетверезий водій рухався містом зі швидкістю понад 50 км/год. Він не зреагував вчасно на появу пішоходів, які йшли попутним напрямком, та здійснив наїзд.Після ДТП водій не зупинився, не викликав поліцію та швидку, а спробував втекти. У процесі втечі він врізався в автомобіль Daewoo Lanos, після чого його затримали очевидці.Справою займалося Державне бюро розслідувань, адже винуватець виявився військовим-прикордонником. Тоді у ДБР зазначали, що тест на стан алкогольного сп’яніння на пристрої драгер показав, що рівень алкоголю в крові водія в 10 разів перевищує допустиму норму.Один із пішоходів 39 років отримав тяжкі травми, зокрема відкриту черепно-мозкову травму, переломи ребер, пошкодження внутрішніх органів, що призвело до його смерті.Інший 33-річний постраждалий отримав множинні забої та перелом пальців. Його травми кваліфікували як середньої тяжкості.Обвинувачений визнав провину та щиро розкаявся. Він заявив, що не пам’ятає, скільки випив того вечора, але пригадав, що сів за кермо, але поїхати в магазин за цигарками.Суд врахував його каяття, відшкодування збитків та співпрацю зі слідством. Проте також зафіксував обтяжуючі обставини – керування в нетверезому стані, втечу з місця події та загибель людини.Врешті, водія визнали винним за ч. 3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, якщо це спричинило смерть потерпілого) КК України. Чоловіку призначили покарання – 3 роки 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем на 6 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію